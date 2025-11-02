「エロい！」「付き合って！」女性K-POPアイドルのライブで叫ぶ不快な男性ファン…現場の惨状とマナー守る男性の「肩身が狭い」の声

先日Xでは女性K-POPアイドルグループのライブ会場で、迷惑行為を行う男性ファンについてのポストの数々が話題になった。ステージ上の“推し”たちに「エロい」と言って不快な応援をする男性ファンや、レアなグッズを求めて執拗にほかのファンにグッズ交換を迫る男性ファンなど、迷惑行為はさまざま。実際に女性K-POPアイドルのライブ会場に足を運んだファン3名にその実態を聞いた。

【画像】ライブ会場外で男性ファンに対して違和感を覚える行為

男性ファンだらけの会場で感じたK-POPアイドルのライブ現場の変化

K-POPは現在若い世代を中心に人気となっており、「第4世代」「第5世代」など、次々と新たなグループが誕生している。

そんな人気が高まっているK-POPだが、Xでは女性K-POPアイドルに対する男性ファンの迷惑行為が目立っているという。以下は話題になったポストの一部だ。

《暗転中やメンバーのコメント中に自我出して叫んだり、後ろの席で掛け声されてる間ずっと唾飛んできてたり、全部無理すぎて楽しみな気持ち100%で参戦できない》

《隣の男3人組がずっとしゃべっててただでさえうるさいのに振り付けによってはエロ(笑)と仲間内でクスクスし出すという最悪現場だった》

《去年のツアーの時に開演前隣の男達が『ウィ〇ター(メンバー名)ほんま可愛いけど胸無さすぎひん？何カップやろ』とか下品過ぎる卑猥な会話を次々繰り広げていてほんまに隣からペンライトで頭どついたろか思いました》

こうした迷惑行為にファンたちはどう思うのか。

最初に話を聞いたのは、去年の冬にK-POPアイドルのライブに参加したというミサトさん（仮名・28歳）だ。ミサトさんはどんな迷惑行為を目撃したのか。

「会場には男性ファンが結構多くて、私の隣も男性ファンでした。おそらく20代前半くらいの若めの男性たちが横並びで3人座っていたんですが、友人同士での参加だったらしく、ライブが始まる前から大声で会話していました。いざライブが始まってからは、『オイッ！、オイッ！』と謎の合いの手を入れていたり、『○○○（メンバーの名前）、エロいな～』みたいな会話やメンバーに向かってそのまま叫んだりとやりたい放題で、迷惑を超えてドン引きしました（苦笑）」（ミサトさん）

この男性ファンたちはほかにも大声で「○○○（メンバーの名前）付き合ってー！！」といった内容を叫んでいたそうで、ミサトさんは「声援を送ること自体はいいけど、内容やタイミングには気を付けてほしい」と語った。

長年のK-POPファンが感じる現場の変化とは

男性ファンの迷惑行為はこのほかにもあるという。ヒカリさん(仮名・27歳)は今年10月に行われたとある女性K-POPアイドルのライブに行った際に、こんなことがあったと語る。



「1階のアリーナ席だったんですが、私の周囲にも、またそのひとつ後ろのエリアにも男性ファンの姿が多かったです。私の周囲の男性ファンはマナーを守ってアイドルたちを応援していて気になりませんでしたが、一つ後ろのエリアにいたおそらく集団の男性ファンたちが、暗転中やアイドルたちがしゃべっている最中にメンバーの名前を叫んでいて、正直迷惑でしたね……。こういう“空気の読めない声援”を送るのは男性ファンが多かった気がします」（ヒカリさん）

さらにライブ以外の場所で、男性ファンに対して違和感を覚えたこともあるんだとか。



「私の知り合いで、『LE SSERAFIM（ル・セラフィム）』の男性目線でちょっとエロさを感じる切り抜き動画を共有してきた男性ファンもいました。最近こういった切り抜き動画はよく見ますね」（ヒカリさん）



また中学生の時からK-POPが好きで、ライブにもこれまで何度も足を運んできたというヒカリさんは、KPOPアイドルのライブ現場の変化をこう語る。



「やっぱり一昔前に比べて男性ファンがとても増えた気がします。前まではK-POPの男性アイドルも女性アイドルも、比較的女性ファンが多かった気がしますが、今回のライブ現場では本当に男女半々くらいだったので驚きました。

最近では女性アイドルの衣装が、露出の多い過激なものも多くなってきている印象なので、“エロい目線”でアイドルを見ている男性ファンもいるだろうというのはなんとなくわかります。ただそういった気持ちや感情をアイドルに向かって直接大声で叫ぶことは、アイドルへのリスペクトに欠ける行為ですし、周囲のファンにも不快な思いをさせていることは自覚してほしいと思います」（ヒカリさん）

「めちゃくちゃ肩身狭いですよ」と語る男性ファンも

目立つ男性ファンの迷惑行為に、マナーを守って鑑賞する男性ファンはどう思っているのか。とある女性K-POPアイドルグループのファンだというリョウさん（仮名・25歳）に話を聞いた。

「こういった迷惑行為がSNSなどで拡散されることで、ライブ現場に行くたびに肩身の狭い思いをしていますよ。このタイミングで声援を送って大丈夫かなとか、応援グッズを振るときも迷惑じゃないかなとか結構気にしますし、男のファンってだけで、周囲に警戒されるかもしれないという思いがあり、正直のびのびと応援できているかと言われたらできていない気がします。

周りの男性ファンの知り合いも僕と同じようなことを言っていましたが、男性ファンが好奇な目で見られないためにも、同じ男性ファンとしてはちゃんとルールを守って、周囲に不快な思いをさせないような応援を心掛けてほしいと思います」（リョウさん）

ここ数年で人気が広まっていくにつれ、ファン層の変化が起こっているK-POP。ファンが増えることは“推し仲間”が増えることでもあり、喜ばしいことだが、マナーを守って節度のある応援を心掛けなければ、ファン同士の対立を生んでしまうだろう。

取材・文／瑠璃光丸凪／A4studio