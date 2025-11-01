この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【労働崩壊】日本中ストレス過多の真相6選／実は心の負担になっている「時代的課題」とは？』と題した動画で、カウンセラーで作家のRyota氏が日本社会に蔓延するストレスの実態と、その社会的原因について語った。Ryota氏は「日本ってそもそもストレス大国」と述べ、特に昨今は「ストレスから潰れている人や、何するか分からない人が出ている」と現状に警鐘を鳴らした。



まずRyota氏は、仕事とプライベートの境界が曖昧になったことで「家に帰っても緊張状態が解けない」と、現代型のストレス源を指摘。特にIT関係や営業職では「家でも仕事の連絡が来る」「自宅でも仕事のことを考えてしまう」という状況が珍しくなくなり、「自宅がリラックスの場でなくなった」と述べている。



次いで、終身雇用の崩壊や経済の不安定化が「疑心暗鬼な感じ、こういう迷いがストレスになる」と分析。40代、50代で職場を失ったときの再就職の難しさや、インフレ・物価高による賃金停滞、「食べていけるかわからない」という将来不安が根源的なストレス要素だと語った。



最新の社会課題として、Ryota氏は「考えることの多様化」、すなわち「昔は同じことを続けていれば良かったが、今は新しいことを始めたり、いろんなことを覚えなければいけない」ことが負担になっていると述べた。また、「いつまで働けばいいのかわからなくなった」という将来の見通しの不透明さにも言及し、「終わりがあったから耐えられた。終わりのない嫌なことは基本的に耐えられない」と強調した。



さらに、ネットとスマホの普及による「繋がり疲れ」も喫緊の問題だとし、「ひとりでほっとする時間が失われている」「連絡がひっきりなしに来ることで疲れてしまう」と指摘。「この監視状態ってすごいストレス」と、現代人が『逃げ場』を失っていると警告した。



ストレス社会で潰れないための方策として、Ryota氏は「迷ったら“どっちがマシな不安か”“どちらがストレスが少ないか”という選択軸を持つことが大切」と提案。「生活習慣や最低限必要なものを見直し、ワークライフバランスを取ることが今はより一層求められる」と語った。



動画終盤でRyota氏は「仕事が大変すぎて管理職に昇進しても給料が減った」「共働き育児でしんどい」など、個人が抱える現実的な声に触れ、「会社に頼りすぎず、資産運営や副収入も考えて自分の居場所を分散すべき時代」と、依存からの脱却を呼びかけた。最後は「変化の時代に合わせ『分散した行動』と『心の知識』でストレスに立ち向かってほしい」と力強く締めくくった。