森田剛と宮沢りえ夫妻が所属する事務所『MOSS』が手掛けた、『MOSS STUDIO』の公式インスタグラムに投稿された写真が話題になっている。

【写真】「ワイルド」「小汚い」賛否が分かれた森田剛の最新ショット

「ワイルド」「小汚い」森田剛の姿に賛否

10月29日に投稿されたのは、重機に乗る森田の写真。ジャージ風のセットアップを着こなし、フードを被った姿が印象的だ。口と顎に髭を蓄えているのも相まって、重機に乗っている森田の姿は一層ワイルドに見える。この投稿には、2000を超える“いいね”がついた。

また、インスタグラムのストーリーズには、子猫を抱え上げた森田の姿をアップ。店内と思われる場所で撮影された森田は重機に乗っている写真と同じセットアップに身を包んでいるが、ボサボサの髪に髭を生やした姿はプライベート感がある。

「インスタグラムに投稿された森田さんの姿を見たファンからは、《ワイルドでカッコいい》といった声が上がっていました。しかし、ボサボサ頭に髭という姿に、ネット上では《なんか小汚い感じに見える》《もう少し身綺麗にした方がいいと思う》といった反響もあります」（芸能ライター）

『MOSS STUDIO』公式インスタグラムには、森田と同じジャージを着た笑福亭鶴瓶も登場。サングラスをかけた全身ショットと顔のアップ、計3枚の写真が投稿されている。セットアップは、パープルをベースに、イエローとオレンジのラインがデザインされた個性的なデザインが特徴だ。重機に乗ってワイルドに決めた森田と、ポップな雰囲気を出した鶴瓶の着こなしにSNSでは、

《これってお洒落なのか？》

《どういうふうに見ればいいのか分からない》

《すごい色合いの服》

など、戸惑いの声も聞こえる。

「MOSS STUDIOは森田さんと宮沢さんのほか、映像作家のosrinさんとデザイナーの荒居誠さんの4人で発足しました。今回投稿されているセットアップはMOSS STUDIOの新作アイテムで、マンチェスター発のフットボールブランド『UMBRO』とコラボしたもの。『WWDJAPAN』がおこなったMOSS STUDIOメンバーとのインタビューでは、今回のコラボについて《僕らが主導でデザインをした》と語っています。また、鶴瓶さんのモデル起用については、森田さんが直接電話をしてOKをもらったと明かしていました」（前出・芸能ライター）

森田率いるMOSS STUDIOは、自らの手でものづくりをするスタンスを掲げ、アートからアパレル、飲食まで独自に展開しているクリエイティブ集団だ。今回のアパレルも個性的なデザインが光っているが、一般人にはハイセンスすぎるのかも!?