ケツメイシが、ニューアルバム『ケツノポリス14』を2026年1月28日にリリース。あわせて、4月からの全国アリーナツアー開催も発表され、新たに撮り下ろしたアーティスト写真も公開となった。

（関連：【動画あり】ケツメイシ、新たなメッセージソング「我が者達よ」リリックビデオ）

本情報は、10月31日に配信となった新曲「我が者達よ」のリリックビデオをケツメイシ公式YouTubeチャンネルでプレミア公開した直後に、“重大なお知らせ”としてメンバー3名が出演した映像で発表されたもの。

約2年ぶりのオリジナルアルバムとなる同作は、CD＋DVD、CD＋Blu-ray、CDの全3形態でリリース。新曲「我が者達よ」と、6月に同時配信リリースした「君とレゲエにテキられて」「海岸線サイダー」の、今年リリースした3曲に加えて、昨年4月に配信された「泣いても笑って」と新曲10曲を含む全14曲の収録が予定されている。DVD／Blu-rayには特典映像も収録予定だ。

また、全国ツアーのタイトルは『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』に。約2年ぶりの全国アリーナツアーとなり、2026年4月4日の香川公演を皮切りに全国11都市全17公演で行われる。チケットは、11月7日よりファンクラブ『CLUBケツメイシ』にてチケット先行予約がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）