金沢城復元の総仕上げとされる二の丸御殿の整備事業。31日、石川県の馳知事は、御殿本体の工事に、来年春から着手することを明かにしました。

金沢城二の丸御殿の復元工事をめぐっては、工事現場を風や雨などから守る「素屋根」を建設していて、その後、御殿の本格的な工事に着手することにしています。



31日に開かれた金沢経済同友会との意見交換会で、石川県の馳知事は、素屋根が今年度中に完成すると報告し、来年春から御殿本体の基礎や柱などの工事に取り掛かるとしました。

また、工事の過程を一般公開する方針を示し、見学会の実施などを行いたいとしています。



一方、加賀藩前田家の美術工芸品などを収蔵する尊経閣文庫の所蔵品すべてが、石川で披露されることも報告されました。

会場は金沢市の石川県立美術館で、展示されるのは所蔵品すべてとなる国宝22件と重要文化財76件。



さ来年の夏の展示を予定していて、所蔵品すべてが一度に展示されるのは初めてだという事です。

また、馳知事は「二の丸御殿の一角に、所蔵品の展示室や事務局を設けることができれば歴史的にも意義深い」と話しました。