海外メーカー「Hanabee」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE Trina」を11月10日より予約受付を開始する。発売は2026年9月を予定し、価格は通常版が19,900円、豪華版が22,400円。

本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「Trina（トリナ）」を1/6スケールフィギュア化したもの。ゲーム内の衣装が再現され、大胆な露出した肌やグラマラスなスタイルが再現されている。

特徴的なボリュームあるヘアスタイルやまつ毛なども細かく造形されている。豪華版には「キャラクタータペストリー(40×40cm)」が付いてくる。

スケール：1/6

サイズ：高さ約32cm

(C)SHIFT UP Corp.