10月30日までに、俳優の永山瑛太が自身のInstagramを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

永山は複数枚のショットを公開し、韓国語と日本語を合わせて文章を綴った。1枚目と2枚目の写真には、部屋の中で笑みを浮かべる永山の横顔が写ったショットがアップされ、夕焼けの空の写真や、ゲーム機の写真など様々なオフショットを投稿していた。

「そんな中ファンが驚いた写真が、永山さんと思われる方が横たわり、腕に点滴を刺しているショットでした。投稿された文章には、《ビタミン注射、ビタミン、ビタミン、ビタミン》という言葉も並んでおり、栄養補給としておこなったものかもしれません。しかし、痛々しい姿にファンは驚いています」（芸能ジャーナリスト）

Instagramのコメント欄には、体調を心配するファンの声が多数寄せられた。

《瑛太さん、点滴、どーしたの？》

《あら、体調不良？》

《点滴？なにかに当たっちゃいましたか？》

現在永山は、9月に出演する映画『宝島』が公開されたばかり。さらに、Netflix Koreaでは新ドラマ『ROAD（仮題）』の出演が決まっている。前出の芸能ジャーナリストによると、永山は多忙を極めているという。

「9月9日に都内にて行われた東京プレミアでは、レッドカーペットにチーム『宝島』の俳優陣がこぞって登場。撮影を共にしたメンバーと、息の合ったやり取りを見せていました。今回のInstagramに上げられた写真では、韓国語が書かれたショットもあり、現在は韓国にも滞在しているようですね。日本と韓国を行き来する生活は、ビタミン注射をしたくなるほど、疲れも溜まるでしょう」

そんな多忙を極める永山だが、地上波への露出が減ったことも、ファンの不安を煽る原因になっている可能性がある。

「じつは2024年から永山さんは、日本でのドラマ作品などにほとんど出演しておらず、地上波には映画の番宣でワイドショーに出る程度と、露出が激減しているんですよ。現在多忙な理由も映画やNetfllixですからね。インタビューでは、《仕事に取り組む中で「何か違うな」と違和感を覚えることがある》と語っていたこともあり、フォトグラファーや、映画監督としての仕事もこなしているそうですから、“テレビ出演ファースト”でなくなったのは間違いないですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

どんなジャンルであれ健康的に活動できるのがいちばんだ。