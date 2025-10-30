カワチ薬品は朝安後プラスに転じる、２６年３月期業績予想を下方修正も配当予想を２０円増額 カワチ薬品は朝安後プラスに転じる、２６年３月期業績予想を下方修正も配当予想を２０円増額

カワチ薬品<2664.T>が朝安スタート後切り返しプラスへと転じている。２９日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２９２０億円から２８７０億円（前期比０．３％減）へ、営業利益を７８億円から６０億円（同１９．６％減）へ下方修正し、これを嫌気した売りが出たものの、同時に期末一括配当予想を従来予想の８０円から１００円へ引き上げており、これを好材料視した買いが入ったようだ。２５年７月に創業６５周年を迎えたことを記念して２０円の記念配当を実施する。



下方修正は、物価高騰が続くなか、消費マインドの低下による買い控えがあったことに加え、競合各社の出店及び小売各社の需要喚起策が増加し、上期業績が計画未達となったことが要因。また下期も同様の状況が続くと予想されることも反映させた。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１４５３億５７００万円（前年同期比１．４％減）、営業利益３２億９００万円（同２１．９％減）、純利益２４億５７００万円（同９．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS