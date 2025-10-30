「ロバートソン、エンドウ、ケルケズ、マカリステル」鎌田大活躍で３−０粉砕！パレス指揮官が３か月連続でリバプール撃破を語る「どれほど稀か分からない」
現地10月29日に開催されたカラバオカップ４回戦で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスが、遠藤航が所属するリバプールと敵地アンフィールドで対戦。３−０で圧勝し、８月のコミュニティ・シールド、９月のプレミアリーグ第６節に続いて、３か月連続でリバプール撃破を果たした。
鎌田がボランチ、遠藤が３バックの右で先発し、日本代表対決が実現したなか、41分と45分にイスマイラ・サールが得点。２−０で折り返すと、18歳の相手DFアマラ・ナロが一発退場となり、数的優位で迎えた88分にジェレミ・ピノがもう１点を加え、昨季のプレミアリーグ王者を粉砕した。
昨年２月からパレスを率いるオリバー・グラスナー監督は試合後、『BBC Radio 5 Live』のインタビューに対応。“３連勝”を噛み締めた。
「今日は良い勝利だった。試合に慣れるまでに15分かかったが、我々は良いプレーをし、素晴らしいゴールを決め、試合をコントロールした。３か月間に３回、チャンピオンと対戦して３回も勝つなんて、どれほど稀か分からない。選手たちを称賛すべきだろう」
黒星を重ねているリバプールは、思い切って主力の多くを休養させた。ターンオーバーを敢行した相手チームに関しては、オーストリア人指揮官は次のように語った。
「彼らが誰を起用するかは知らなかった。アンディ・ロバートソン、エンドウ、ケルケズ、マカリステル。（アルゼンチン代表の一員としてカタール・ワールドカップを制した）マカリステルは世界チャンピオンである一方、確かに、数人の若手選手もいた。リオ・エングモハは、すでに得点を決められる実力を証明している」
２点を演出した鎌田のハイパフォーマンスもあり、公式戦５試合ぶりに白星を挙げたパレスは、ここから一気に加速できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地がリバプール相手に２ゴールを演出
