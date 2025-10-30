¤Ê¤¼J¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤Î£³£°Ç¯¤Ç²¤½£¤è¤êÍî¤Á¤Ö¤ì¤¿¤Î¤«
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏJ1»ÄÎ±¤«
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ÏºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢J1»ÄÎ±¤òÁè¤¤¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢²£ÉÍFM¡Ë¤¬¡¢Âè35Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ÄÎ±¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£²£ÉÍFM¤È¤¤¤¨¤ÐJ1¥ê¡¼¥°¤Ç5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£
²£ÉÍFM¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼10¥¯¥é¥Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢Î®Æ°Åª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÍ¥¾¡¡£¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ë¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¼¡Âè¤ËÎô²½¡£º£µ¨¤Ï¼éÈ÷¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É¤ò´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¸°®¤Ë¼ºÇÔ¡£ÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯ÆÀÅÀ¸»¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤ÈÎ®½Ð¤·¡¢¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¡È¿Æ²ñ¼Ò¡É¡ÊÉ®Æ¬³ô¼ç¡Ë¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î·Ð±Ä°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÇäµÑ¡×¤Þ¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢Æü»º¤¬¡Ö°ìÉô¤Î³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
²£ÉÍFM¤È²£ÉÍFC¤È¤Î°±ï
²£ÉÍFM¤ÎÁ°¿È¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤À¡£
1972Ç¯¤ËÁÏÉô¤µ¤ì¡¢Åö½é¤Ï¿ÀÆàÀî¸©3Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥×¥í¡¦¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²ÃÌÐ¼þ´ÆÆÄ¡Ê¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤Î²¼¡¢Îý½¬´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£¥×¥íÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à·ÀÌóÀ©ÅÙ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø½Ð¤ÎÍÌ¾Áª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¶¯²½¤òÂ³¤±¡¢1979Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë1Éô¤Ë¾º³Ê¡£1980Ç¯Âå¤Ë¤ÏÌÚÂ¼ÏÂ»Ê¤ä¶âÅÄ´îÌ¡¢¿å¾Âµ®»Ë¡¢°æ¸¶ÀµÌ¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¡¢ÆÉÇä¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê¸å¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡¢¸½Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òÂ³¤±¤¿¡£
1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤Ë¡¢5·î15Æü¤Î³«ËëÀï¤¬²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹ÂÐ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤é¤¬Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤¬½é¤á¤ÆWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿1998Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸²£ÉÍ¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤¿²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤È¤Î¹çÊ»¤È¤¤¤¦Âç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÌ¾¤â¡ÖF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ê¡ÖF¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ÎF¡×¡Ë¡£
¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Ï¸½Ìò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÍÊ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î°ì¤Äº´Æ£¹©¶È¤¬·Ð±Ä°²½¤Î¤¿¤á¤ËÅ±Âà¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç³ô¼ç¤À¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡Ö¹çÊ»¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¾ÃÌÇ¡Ê¹çÊ»¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä°²½¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹çÊ»¡×·à¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹çÊ»¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹Â¸Â³¤òµá¤á¤ë±¿Æ°¤ÎÃæ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬²£ÉÍFC¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î·Ð±ÄÆñ¤¬²£ÉÍFM¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î²£ÉÍFC¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÈéÆù¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
J¥ê¡¼¥°¤¬²¤½£¥ê¡¼¥°¤ËÊÂ¤Ö¤¿¤á¤Ë
ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯È¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¬³¤¤òÅÏ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï100¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²¤½£³Æ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë3ÂÐ2¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
J¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤â¡¢º£¤Ç¤Ï²¤½£¤ÎÃæ·ø¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö5Âç¥ê¡¼¥°¡×¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏºâÀ¯ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¶õÆ¶²½¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½µé¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¡£
1993Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬È¯Â¤·¤¿Åö»þ¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎºâÀ¯ÎÏ¤Ï²¤½£¥¯¥é¥Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½é´ü¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¸½ÌòÂåÉ½Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ÂèÆó¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ëÂç´ë¶È¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¡È¿Æ²ñ¼Ò¡É¤È¤·¤ÆÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÍÎÁ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤ÇºâÀ¯µ¬ÌÏ¤¬µÞ³ÈÂç¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÂæÆ¬¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¿·¶½ºâÈ¶¤äÃæÅì»ºÌý¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºâÀ¯µ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
Èà¤é¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼»ñ¸»¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿µð³Û¤Î¡Ê²ø¤·¤²¤Ê¡Ë»ñ¶â¤òÀö¾ô¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Î¿Í¸¢¾õ¶·¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀ¾²¤½ô¹ñ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¹¤³¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Ä¶¤Ê¤É¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñÀè¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶â¤âÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÈà¤é¤Î¡ÈÊÆ¹ñÅª¡É·Ð±Ä¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢30Ç¯¶¯¤Î´Ö¤ËJ¥ê¡¼¥°¤È²¤½£³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎºâÀ¯µ¬ÌÏ¤È¤Î³Êº¹¤Ï³«¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Î®½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿ÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
³°»ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»²Æþ
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬³°»ñ¤ÎÎ®Æþ¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³°»ñ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥ÖÊÝÍ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Î²þÀµ¤ÇÌç¸Í¤¬³«Êü¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯½©¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬Åö»þJ3¥ê¡¼¥°½êÂ°¤À¤Ã¤¿ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢´ë¶È¤Ç¡¢F1¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï»ñ¶âÎÏ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢ÂçµÜ¤ÎÅÁÅý¤Ë¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»±²¼¤Î¡ÖRBÂçµÜ¡×¤Ï¡¢J2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿º£µ¨¡¢J1¾º³Ê¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î»²Æþ¤ÇÂçµÜ¤¬À®¸ù¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÍø±×¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î³°»ñ¤âJ¥ê¡¼¥°¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ»ñËÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼çÂÎ¡Ê´ë¶È¡Ë¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤Ï¡¢½»Í§¶âÂ°¹©¶È¡Ê¸½ÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤¬Á°¿È¤À¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÂç¼ê¤Î¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤¬³ô¼°¾ùÅÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¼çÆ³¤·¤¿Å´¹Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½Å¸üÄ¹Âç»º¶È¡×¤Î·Ð±Ä¤Ï¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤äIT»º¶È¤Ê¤ÉÀª¤¤¤ò»ý¤Ä¿·¶½´ë¶È¤â°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìºòÇ¯¡¢ºòµ¨¤ÈJ1¥ê¡¼¥°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢ÀîºêÀ½Å´¿åÅç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬Á°¿È¤À¡£Æ±À½Å´¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬Á´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºòµ¨¡¢¤½¤Î¿À¸Í¤ÈÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ñ¶âÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆµÞÂ®¤Ë¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß»þ¤«¤é¤Î²ÃÌÁ10¥¯¥é¥Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÌÇ¤·¤¿²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤È¼¯Åç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤«¤é·Ð±Ä¸¢¤¬°Ñ¾ù¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¿·¶½´ë¶È¤Ë·Ð±Ä¸¢¤¬°Ü¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢³°»ñ¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°¤¬À¤³¦¤Ë¸à¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
²áµî0¾¡2Ê¬11ÇÔ¡ª¡¡14Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡Ö´ñ±ï¡×