【ココイチ】冬の人気メニュー「ローストチキンスープカレー」発売、オクラ･じゃがいも･ナスなど ごろごろ野菜入り

カレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」は11月1日、全国の店舗で「ローストチキンスープカレー」を発売する。価格は店内1,110円(テイクアウト1,164円、各税込)。期間限定で、なくなり次第終了。

〈香ばしい チキン が主役のスープ カレー が2025年も登場〉

「ローストチキンスープカレー」はココイチ特製のスープカレーに、スチームオーブンで加熱したチキン、じゃがいもやにんじん、なす、オクラなどの野菜を加えた満足感のあるメニュー。ローストチキンは、口に入れるとほろりと崩れるほど柔らかく、香ばしくジューシーに仕上げたという。それぞれの野菜の自然な甘みと食感、チキンによる奥深いコクを楽しめる。

カレーハウスCoCo壱番屋「ローストチキンスープカレー」

発売同日の11月1日から、俳優の山田裕貴さんが出演するテレビCM「ローチキスー、アツいぜ。」篇(15秒)が全国で放映される。CMでは、70年代を彷彿とさせるレトロでポップな衣装に身を包んだ山田裕貴さんが、キメ顔と軽快なダンスで新メニューの魅力を表現。新商品「ローストチキンスープカレー」を「ロー･チキ･スー」と略し、リズミカルな歌と共に、ジューシーなチキンや熱々のスープの魅力を表現する。

テレビCM「ローチキスー、アツいぜ。」篇

