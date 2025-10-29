＜同居の義母がウザい…＞旦那ビシッ「俺たちには親の責任がある！」【第5話まんが：モモコの気持ち】
私はモモコ（34）。義母はいつも人の子育てに口を出してきます。挙句のはてには私が娘のチカ（小3）を叱っているとき、チカの味方をして私に嫌味を言ってくる、そんな義母にストレスMAXでした。その日はちょうどママ友のユリ（33）に義母の愚痴を話しました。私は間違っていないと自信がついたせいか、気が付けば義母にブチ切れしてしまったのです。私も義母も冷静に話せるタイプではありませんので、大喧嘩に発展しました。後日ことの顛末をまたユリに聞いてもらっています。
あの日……とうとうガマンの限界がきて、私は義母に言い返してしまいました。大爆発したように、お互い涙を流しながら言いたいことを言い合いました。
そんな中、帰ってきた旦那は驚いていましたが「事情を説明して」と、言われて。
「俺たちは親としての責任があるから、きちんと叱るところは叱りたい。孫がかわいくてしょうがないのはありがたいけれど、母親とおばあちゃんの対立を見せるのは、違うよね？」と、旦那は私の気持ちを優先してくれて、義母を諫めてくれたのです。
友達でもなんでもない嫁と義母が、仲よく一緒の家に暮らすなんて、相当大変なことだと思います。
どちらも人間ができているのならともかく、うちは私も義母も感情的なので、いずれこんな風に喧嘩になることは予想できていました。
喧嘩中は頭に血がのぼって別居や離婚も考えましたが、現実問題そんな簡単に別居や離婚ができるはずはありません。
旦那が私の意見を聞いてくれて、義母に注意してくれたことで前よりは過ごしやすくなった気がします。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
