この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「なぜ多くの企業は“頑張っても売れないのか?”」をテーマに、マーケティング侍のりゅう先生が、マーケティング施策に迷うビジネスパーソンに向けて核心的なアドバイスを披露した。動画では、「マーケティングは正解を探すゲームじゃない」と断言し、“頑張っているのに成果が出ない”という悩みに対し、その本質と対処法をズバリ解説している。



冒頭ではリスナーから「ノウハウが多すぎてどこからやればいいかわからない」との質問が寄せられ、「マーケティング迷子になっている方、結構いらっしゃるんですね」と共感。「理論の正解探しにハマると、結局行動できなくなる。“もっといい方法があるかも”と考え続けてしまうのが落とし穴」と警鐘を鳴らした。



りゅう先生は、マーケティングで成果を上げるには、「実験志向で臨むことが大事」と強調。正解を探求しすぎて動けなくなる“完璧主義バイアス”や、“現状維持バイアス”がビジネス戦国時代の迷子にも多いと指摘。「頭の中でいくら考えても、現場で試すことが成果の唯一の道。マーケティングは仮説検証の連続です」と実体験を交え語った。



さらに、施策選びに悩むときは「高インパクト×低コスト」から着手せよと指南。効果の大きさ・コスト・顧客体験・再現性・短期成果の4基準で優先順位を決め、中小企業なら“やらないこと”を決める勇気も必要だと背中を押す。「インパクトの高い施策とは、数字に直結し、お客様の不満やストレスを一気に解消するもの。Google口コミの返信やLINE公式アカウント活用など、身の丈に合う範囲で“集客の起点”から始めるべき」と実例でわかりやすく説明している。



クライマックスでりゅう先生は、「一度にやる新しい施策は3つまで、それ以外は“保留リスト”」と“3つまでルール”を伝授。「人は同時にいくつも処理できない。マーケティング学びすぎでパニック陥る人ほど、ワーキングメモリーの限界を意識して“絞り込む”ことが必要」と心理学も引用。実験期間は1～3ヶ月が標準で、「“今やる”を3つにしぼり短期集中で成果を見ることで、迷いや過学習を断ち切れる」と締めくくった。