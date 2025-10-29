「ピカチュウ東京ばな奈」が池袋駅に出現！ ステッカー付クッキー缶も初登場
スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」が、2025年11月1日（土）〜12月4日（木）まで「池袋駅エキラボ北通路C区画催事」にて販売される。また、ピカチュウとイーブイのステッカー付クッキー缶も初登場する。
＞＞＞ピカチュウ東京ばな奈やクッキー、缶やステッカーのデザインをチェック！（写真11点）
人気の「ピカチュウ東京ばな奈」は、思わぬ場所に出現するかもしれないドキドキ感も楽しみのひとつ。今回の出現場所は池袋駅！ 1カ月間だけの期間限定となる。
取り扱われる商品は、「ピカチュウ東京ばな奈『見ぃつけたっ』バナナのみ風」「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」。
「ピカチュウ東京ばな奈『見ぃつけたっ』バナナのみ風」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ（ポケモンの世界に登場する きのみ のひとつ）」をイメージした ”ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム” がたっぷりはいった一品。スポンジケーキの模様は6種類。注目はハート模様がついたごきげんな ”ハート付きピカチュウ” 。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことあるかも……！
「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをIN。バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄が描かれている。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめる。
そして今回初登場するのが〈ピカチュウ缶〉と〈イーブイ缶〉。はみだしチョコのクッキーサンドが入った缶は、かわいさにこだわり抜かれている。蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウやイーブイがそれぞれデザイン。さらにそれぞれピカチュウとイーブイのスペシャルステッカーが付いてくる。ステッカーのデザインは6種類ずつで、どの絵柄が出るかは開けてみてのお楽しみ。食べ終わった後も、缶を有効活用しよう。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
