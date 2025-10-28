コロチキ西野創人「痩せるためにやめた食べもの5選」発表 最強の2コンボ「キングオブ太る飯」とは
お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2025年10月15日に公式YouTubeチャンネルを更新。「痩せるためにやめた食べ物」を明かした。
「ドレッシングがめっちゃ太るんですよ」
西野さんは、11カ月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。
10月15日、YouTubeに「痩せるためにやめた食べもの5選」と題した動画を公開。「体が変わってきて、一番変わったの食生活かな」として、食べなくなったものを明かした。
1つ目は「サラダ」。意外に思えるが、「シーザーサラダとか、チョレギサラダとか、食べなくなりました」という。
「ドレッシングがめっちゃ太るんですよ」と理由を説明し、野菜の食べ方について、こうすすめた。
「塩か青じそとか、そういうのやと脂質がなくていいかな」「意外に焼き肉のタレとかも、かけすぎなかったら脂質が低いのでおすすめです」
2つ目は「ラーメン」。西野さんはもともとラーメンが大好きだったが、筋トレを始めて「1カ月、2カ月我慢したら、意外に食べなくても平気になりました」という。「塩味のあるお汁」として、味噌汁や玉子スープで代用できると語った。
3つ目は「甘いもの」。特にアイスは脂質が多いということで、甘いものが食べたい時は低脂質でカロリーも低い和菓子を選ぶようすすめた。
パンをやめ「健康になったような気がする」
4つ目は「パン」。「完全にお米に切り替わった」という。小麦製品を減らしたことで、「健康に僕はなったような気がする」「肌もめっちゃきれいになりました」と明かした。
そして5つ目は「揚げもの」。「めっちゃくちゃ太ります」「下手しぃ、ラーメンより全然あかん」と語った。
さらに「キングオブ太る飯」として、「ドーナツ」を挙げた。「これ、やばいっす」として、こう熱弁した。
「さっき言った甘いものにプラス、揚げてるっていう、最強の2コンボ。最強太るツートップが、揚げる・甘いもの。ドーナツはめちゃくちゃ太ります」
フィジークやボディビルの大会では、出場者が直後にドーナツを食べることが多いという。西野さんは「ずっと食べてなかった2大巨頭が合わさったものを食べたくなるんでしょうね。僕も。やっぱドーナツめちゃくちゃ食べたくなったもんな、枯渇してる時」と語っていた。