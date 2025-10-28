低迷するウルブスでも出番が限定されているファン・ヒチャン。(C)Getty Images

　韓国代表戦士の現状を母国メディアが嘆いている。

　『スポーツ朝鮮』は10月27日、「ホン・ミョンボ監督の緊急事態。ワールドカップの英雄＋韓国の10番＋韓国初の混血選手が最悪の状況。全員降格の危機」と題した記事を掲載。次のように報じた。

「ホン・ミョンボ監督が率いるチームの主力選手たちは厳しいスタートを切った」

　記事は、韓国代表初の混血選手として９月に代表デビューを飾ったMFイェンス・カストロップが所属するボルシアMGがブンデスリーガで最下位、常連のMFイ・ジェソンがプレーするマインツが16位に沈んでいると指摘している。

「このまま行けば、2026年の北中米ワールドカップで主軸となるブンデスリーガー２人が、降格後に大会に参加する良くないシナリオが出てくる。マインツとボルシアMGは共に反転のきっかけを掴めないでいる状況で、懸念される」
 
　さらに、「プレミアリーグでも降格危機に陥った選手がいる」とし、代表の主軸FWファン・ヒチャンを擁するウォルバーハンプトンも最下位に低迷していると紹介。こう続けている。

「ファン・ヒチャンの状況は、カストロプやイ・ジェソンよりも深刻だ。チームのレギュラーでさえないからだ。2022年カタールワールドカップで韓国代表の勝利に貢献したファン・ヒチャンは、２シーズン連続で苦戦を強いられている。代表チームにとって頼れる存在であるファン・ヒチャンの苦境は、ホン・ミョンボ監督にとって間違いなく懸念材料となるだろう」

　韓国代表戦士たちの苦境に気が気ではないようだ。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

