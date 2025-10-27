杉浦太陽、子供の一人暮らしには思うところあり？複雑な親心を明かす「希空も迷ってた」

10月26日、5児の父である杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。子供の自立に対する親としての心境を語った。

今回の動画では、杉浦とカジサックが食事をしながら子育てや家族についてトークを行う様子が公開された。

この中で、杉浦は、「育児ってさ、小さい頃って大変やけど、思春期超えたほうが大変やねん」と語り、カジサックも、「大変さが違うよね、体力的には小さいときのほうが大変やけど、メンタル的には（思春期のほうが）全然大変」と同意した。

また、この話題の中で、カジサックが、「良きタイミングで家出たほうがいいんちゃうかな？とか思ったりするの」と、子供の自立にも触れると、杉浦は、「希空も迷ってた」「どうしよう…」と、自身の長女・希空も将来の一人暮らしの可能性に言及したことがあると振り返った。

杉浦はさらに、大阪出身の自身は上京のタイミングで一人暮らしを開始できたとしつつ、「でも（子供たちは）東京都在住やん、そこからって一人暮らしするのかな？」とも話し、カジサックが、「ほんまは出ていってほしくないんやけど」と親としての心境を漏らすと、「もちろん親心はそうよ」と共感の声をあげた。

その一方で、「（実家を）出ないとわからない経験やからな、自分でご飯作ってとか。洗濯して掃除して、みたいな。“親ありがとう！”ってなるやん」とも話していた。