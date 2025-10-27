Bリーグオールスター総選挙の中間発表…富樫＆比江島が得票数トップ

　10月27日、Bリーグは「りそなグループB.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」のメインイベントである「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026（オールスターゲーム）」のスターティングファイブを決めるファン投票の中間結果を発表した。


　全体最多得票となったのは、B.WHITEで16万3325票を集めた千葉ジェッツの富樫勇樹渡邊雄太（千葉J）、比江島慎（宇都宮ブレックス）、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）といった日本代表の主力を担ってきた選手も10万を超える票を集めた。


　また、オールスター常連の篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）が、Bリーグ1年目の富永啓生（レバンガ北海道）、2年連続レギュラーシーズンMVPのD.J・ニュービル（宇都宮）らを抑えて出場圏内に。地元・長崎県に縁ある選手では、長崎ヴェルカの馬場雄大がB.WHITEのスモールフォワード・パワーフォワード・センター枠で選出圏内の3位。長崎県出身の田中大貴（サンロッカーズ渋谷）はB.WHITEのポイントガード・シューティングガード枠で選出ラインに届かない4位となっている。


　来年1月18日にハピネスアリーナで開催されるオールスターは、昨シーズンの奇数順位チームの選手で「B.BLACK」、偶数順位チームの選手で「B.WHITE」を構成。PG・SG枠と、SF・PF・C枠に分け、それぞれ投票数の多い順に各5名がスターティングファイブとして選出される。


　なお、同一クラブからの選出は上限2名となっており、上限に達した場合には次点の他クラブ選手を選出。外国籍選手2名、アジア特別枠選手または帰化選手1名の上限もあり、こちらも上限に達した場合には次点の日本人選手が選出される。


　今後は11月3日に投票が締め切られ、同13日にBリーグ推薦も含めた各チーム13名（合計26名）の出場選手が発表される。


　中間発表の一覧は以下の通り。


◆■オールスターファン投票の中間結果

▼B.BLACK（PG/SG枠）【上位2名選出】

1位　132,828　比江島慎（宇都宮）

2位　78,378　篠山竜青（川崎）

3位　69,129　富永啓生（北海道）

4位　53,272　D.J・ニュービル（宇都宮）

5位　51,309　辻直人（群馬）

6位　51,286　齋藤拓実（名古屋D）

7位　49,541　安藤誓哉（横浜BC）

8位　35,424　大倉颯太（A東京）

9位　34,149　小川敦也（宇都宮）

10位　27,040　テーブス海（A東京）


▼B.BLACK（SF/PF/C枠）【上位3名選出】

1位　111,847　吉井裕鷹（三遠）

2位　90,309　アイザック・フォトゥ（宇都宮）

3位　78,185　クリストファー・スミス（広島）

4位　75,983　ギャビン・エドワーズ（宇都宮）

5位　71,004　今村佳太（名古屋D）

6位　66,791　セバスチャン・サイズ（A東京）

7位　64,553　竹内公輔（宇都宮）

8位　57,092　マット・ボンズ（大阪）

9位　53,046　ライアン・ロシター（A東京）

10位　51,277　ドウェイン・エバンス（広島）


▼B.WHITE（PG/SG枠）【上位2名選出】

1位　163,325　富樫勇樹（千葉J）

2位　92,234　岸本隆一（琉球）

3位　89,503　瀬川琉久（千葉J）

4位　63,508　田中大貴（SR渋谷

5位　42,373　西村文男（千葉J）

6位　41,994　岡田侑大（島根）

7位　30,470　脇真大（琉球）

8位　29,471　ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷

9位　27,745　ベンドラメ礼生（SR渋谷

10位　25,339　田代直希（千葉J）


▼B.WHITE（SF/PF/C枠）【上位3名選出】

1位　147,681　渡邊雄太（千葉J）

2位　112,066　ジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷

3位　78,605　馬場雄大（長崎）

4位　78,578　西田優大（三河）

5位　75,613　ジャック・クーリー（琉球）

6位　72,305　ヴィック・ロー（琉球）

7位　71,642　金近廉（千葉J）

8位　59,198　ジョン・ムーニー（千葉J）

9位　54,246　原修太（千葉J）

10位　45,245　川真田紘也（長崎）