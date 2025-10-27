Bリーグオールスター総選挙の中間発表…富樫＆比江島が得票数トップ

10月27日、Bリーグは「りそなグループB.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」のメインイベントである「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026（オールスターゲーム）」のスターティングファイブを決めるファン投票の中間結果を発表した。

全体最多得票となったのは、B.WHITEで16万3325票を集めた千葉ジェッツの富樫勇樹。渡邊雄太（千葉J）、比江島慎（宇都宮ブレックス）、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）といった日本代表の主力を担ってきた選手も10万を超える票を集めた。

また、オールスター常連の篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）が、Bリーグ1年目の富永啓生（レバンガ北海道）、2年連続レギュラーシーズンMVPのD.J・ニュービル（宇都宮）らを抑えて出場圏内に。地元・長崎県に縁ある選手では、長崎ヴェルカの馬場雄大がB.WHITEのスモールフォワード・パワーフォワード・センター枠で選出圏内の3位。長崎県出身の田中大貴（サンロッカーズ渋谷）はB.WHITEのポイントガード・シューティングガード枠で選出ラインに届かない4位となっている。

来年1月18日にハピネスアリーナで開催されるオールスターは、昨シーズンの奇数順位チームの選手で「B.BLACK」、偶数順位チームの選手で「B.WHITE」を構成。PG・SG枠と、SF・PF・C枠に分け、それぞれ投票数の多い順に各5名がスターティングファイブとして選出される。

なお、同一クラブからの選出は上限2名となっており、上限に達した場合には次点の他クラブ選手を選出。外国籍選手2名、アジア特別枠選手または帰化選手1名の上限もあり、こちらも上限に達した場合には次点の日本人選手が選出される。

今後は11月3日に投票が締め切られ、同13日にBリーグ推薦も含めた各チーム13名（合計26名）の出場選手が発表される。

中間発表の一覧は以下の通り。

◆■オールスターファン投票の中間結果

▼B.BLACK（PG/SG枠）【上位2名選出】



1位 132,828 比江島慎（宇都宮）



2位 78,378 篠山竜青（川崎）



3位 69,129 富永啓生（北海道）



4位 53,272 D.J・ニュービル（宇都宮）



5位 51,309 辻直人（群馬）



6位 51,286 齋藤拓実（名古屋D）



7位 49,541 安藤誓哉（横浜BC）



8位 35,424 大倉颯太（A東京）



9位 34,149 小川敦也（宇都宮）



10位 27,040 テーブス海（A東京）

▼B.BLACK（SF/PF/C枠）【上位3名選出】



1位 111,847 吉井裕鷹（三遠）



2位 90,309 アイザック・フォトゥ（宇都宮）



3位 78,185 クリストファー・スミス（広島）



4位 75,983 ギャビン・エドワーズ（宇都宮）



5位 71,004 今村佳太（名古屋D）



6位 66,791 セバスチャン・サイズ（A東京）



7位 64,553 竹内公輔（宇都宮）



8位 57,092 マット・ボンズ（大阪）



9位 53,046 ライアン・ロシター（A東京）



10位 51,277 ドウェイン・エバンス（広島）

▼B.WHITE（PG/SG枠）【上位2名選出】



1位 163,325 富樫勇樹（千葉J）



2位 92,234 岸本隆一（琉球）



3位 89,503 瀬川琉久（千葉J）



4位 63,508 田中大貴（SR渋谷）



5位 42,373 西村文男（千葉J）



6位 41,994 岡田侑大（島根）



7位 30,470 脇真大（琉球）



8位 29,471 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷）



9位 27,745 ベンドラメ礼生（SR渋谷）



10位 25,339 田代直希（千葉J）

▼B.WHITE（SF/PF/C枠）【上位3名選出】



1位 147,681 渡邊雄太（千葉J）



2位 112,066 ジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷）



3位 78,605 馬場雄大（長崎）



4位 78,578 西田優大（三河）



5位 75,613 ジャック・クーリー（琉球）



6位 72,305 ヴィック・ロー（琉球）



7位 71,642 金近廉（千葉J）



8位 59,198 ジョン・ムーニー（千葉J）



9位 54,246 原修太（千葉J）



10位 45,245 川真田紘也（長崎）