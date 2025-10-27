「聞いたことねえぞ」「フェス状態」日本代表２人が先発のビッグマッチ、まさかの理由で開始遅延。Jレジェンドもツッコミ「そうなるん分かってるやろ」
現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛を擁する勝点25で首位のフェイエノールトが、同22で２位のPSVと本拠地デ・カイプで対戦。２−３で接戦を落とし、今季リーグ戦初黒星を喫した。
日本代表２人は揃ってフル出場。前節に前半だけでハットトリックを達成するなどし、すでに11ゴールを挙げている上田は、何度かチャンスを迎えたものの、首位攻防戦では得点を奪えなかった。
この一戦は、非常に珍しい理由でキックオフが15分遅れた。選手入場時に舞った大量の紙吹雪がピッチ上に散乱し、清掃をせざるを得なくなってしまったためだ。
以前にガンバ大阪や川崎フロンターレなどで活躍し、今回『U-NEXT』の中継で解説を務めた阿部浩之氏は、「あんだけ撒いたら、そうなるん分かってるやろって思いますけどね」と口にした。
もっとも、スタジアムスタッフが急ピッチで作業に当たったものの、試合が始まっても紙吹雪だらけ。プレーをする上で明らかに邪魔そうで、実際スパイクについた紙を剥がす姿も見られた。雪が降ったような状態は、ハーフタイムに本格的に除去されるまで続いた。
異様な事態は注目を集め、SNSにツッコミの声が数多く上がっている。
「フェイエノールトのスタジアム紙吹雪やばすぎる」
「普通にすべって危ないな」
「雪かと思った」
「ピッチ白くてもう雪降ってんのかぁと思ったら紙吹雪撒きすぎただけ」
「もはやサッカーというよりフェス状態」
「紙吹雪撒きすぎて試合遅延とか聞いたことねえぞ」
「笑った。当然の結果すぎて」
オランダ屈指のビッグマッチとあって、試合開始前からデ・カイプの熱気はムンムン。それは非常に良いが、試合運営に支障をきたすほどの紙吹雪は明らかにやり過ぎだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
