日本航空（JAL）が、2025年10月28日（火）10:00から11月4日（火）23:59までの期間限定で、WEB限定の「国内線航空券＋宿泊（JALダイナミックペッケージ）のタイムセール」を実施します。対象となるのは10月29日から2026年10月18日宿泊分です。

クーポン併用で、１グループ最大33,000円割引になるお得な商品が設定されます。年末年始も対象となりますので、実家への帰省や、冬休み・春休みなど長期休暇期間の旅行にも利用ができます。

同様に、国際線航空券＋ホテル宿泊のタイムセールも開催され、韓国や台湾など東アジア、タイヤシンガポール、べトナムなどの東南アジア、ハワイ、ヨーロッパ、アメリカなどへの旅行もお得にゲットできます。

JALの航空券＋宿泊をがお得になるこの機会に、旅行を計画してみてはいかがでしょうか。

JAL「国内航空券＋宿泊 タイムセール」のお得ポイント

今回のタイムセールの対象となるのは、JALグループ国内線路線への搭乗と宿泊予約をセットにした商品（JALダイナミックパッケージ）です。飛行機への搭乗に加えて、１泊以上の宿泊が必要になります。

タイムセールでの商品購入者には、下記のようなお得な特典が用意されています。

タイムセール予約者だけの特典を上手に使おう

1、最大33,000円割引になる、割引クーポン

2、1泊2日で1500からの、お得な価格でのレンタカー（台数に制限があります）

3、現地での観光や食事などのオプションが格安に、100円〜設定あり

商品購入・予約は、JAL Webサイトからの予約購入に限り、電話や空港カウンターでは受け付けていません。支払い方法は、「クレジットカード決済」と「e JALポイント支払い」に限られます。

ダイナミックパッケージ商品は、予約後の変更不可（取り消し・再予約が必要）です。また、時価販売での商品のため、予約タイミングによって代金が変動しますので、ご注意ください。

JAL国内航空券＋宿泊 タイムセールの期間

タイムセール期間：2025年10月28日(火)10:00〜11月4日(火)23:59

対象期間：2025年10月29日(水)〜2026年10月18日(日)宿泊分

予約の注意点

今回のセール実施に伴い、販売初日と最終日はアクセス集中が予想されます。予約サイトに繋がりにくい場合がありますので、時間に余裕を持っての予約をお願いします。

国内ホテルタイムセールも同時開催

JALでは、国内ホテルタイムセールも、10月28日（火）10:00から同時開催します。航空券は要らないけどホテルだけ予約をしたいという方は、この「JAL 国内ホテルタイムセール」をご利用ください。

JAL海外航空券＋宿泊 タイムセール開催中

また、海外航空券＋宿泊のタイムセールは、10月24日（金）からひと足先に開始されています。

タイムセール期間：2025年10月24日(金)10:00〜11月4日(火)23:59

対象期間：2025年10月29日(水)〜2026年3月31日(日)出発

一部除外日あり、一部都市は設定期間が異なります。

JALタイムセール売れ筋エリアランキング

ハワイは、1にあたり最大40,000円割引、東南アジアは40,000割引きなど、お得な価格設定の商品がありますので、」こちらも是非、価格などを検索してみて下さい。

今回のJALの航空券＋ホテルのタイムセールでは、国内旅行は来年の秋まで、海外旅行は来年3月までの期間でお得な旅行計画を立てる事が出来ます。人気路線やホテルは、早い段階で売り切れる可能性もありますので、事前にスケジュールや方面を決めた上で、旅行検索する事をおすすめします。

この機会に、お得な航空券・ホテル宿泊を利用して、旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

