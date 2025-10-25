■フィギュアスケートGPシリーズ 中国杯（日本時間25日、中国・重慶）

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の佐藤駿（21、エームサービス／明治大）が、フリーも会心の演技を披露。トータル278.12点で中国杯連覇を達成した。GPシリーズ優勝は自身2度目。

前日SP94.13点で首位スタートを切った佐藤は、フリーは最終滑走。冒頭の4回転ルッツを決めると、4回転−3回転の連続トウループなど、ジャンプを次々と成功させリズムに乗る。後半も大きく崩れることなくノーミスの演技を披露。終盤はスピン、ステップで観客を魅了した。

SP4位の山本草太（25、MIXI）はジャンプミスが響いて得点が伸びず、211.67点の9位で終えた。

ダニエル・グラスル（23、イタリア）が269.43点で2位。今年3月の世界選手権で銀メダリストのミハイル・シャイドロフ（21、カザフスタン）が262.67点で3位に入った。

【男子シングル結果（合計点）】

1位）佐藤駿 278.12点

2位）ダニエル・グラスル 269.43点

3位）ミハイル・シャイドロフ 262.67点

9位）山本草太 211.67点