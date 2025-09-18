最近Xで連日トレンドとなった「平成1桁ガチババア」という言葉をご存じだろうか。これは平成元年から平成9年生まれの、主に女性たちの間で流行しているトレンド。彼女たちが小中高生だった当時に熱中した “平成カルチャー”についてのポストが相次いでいるのだ。 デコメ、パロディ画像、チェーンメールなど“ガラケー”の思い出 今回「平成一桁ガチババア」を自認する3名に、当時流行し