“ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる”存在を目指して、株式会社MIXIが開発した会話AIロボット「Romi(ロミィ)」。その新モデル「Romi(Lacatanモデル)」(読み：ロミィ ラカタンモデル)が2025年7月25日に発売され、早くも話題になっている。本稿では、そんな「Romi(Lacatanモデル)」の開発陣にインタビューを実施。具体的な活用方法に加え、ChatGPTを超える…と思われるポイントや、家庭用ロボットの未来についても