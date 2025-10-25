お笑い芸人の東野幸治が２５日までに更新されたお笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演した。



渡部の妻・佐々木希が東野のＭＣ番組「１周回って知らない話２時間ＳＰ」（日本テレビ系）に出演し、渡部の不倫騒動について「まだ許していない」と告白し、話題となった。

渡部は佐々木が出演したことについて「負担デカいじゃないですか。言えないことも多いし、でも言わなかったら司会の技量が問われる。東野さんだから大丈夫だと思ったけど、まず申し訳ないと思った」と謝罪。

佐々木が出演を決意したことについて「東野さんというのが１番デカい。彼女も『これ言えません。これやめて下さい』じゃダメなのは分かっている。綿密に打合せを重ねて最終的に東野さんじゃないと絶対にやってない」と舞台裏を語った。



佐々木の出演が大反響を呼び「（番組に）ＶＴＲ出演した木村佳乃さんと電話で１時間くらいオンエア受けて喋ってた。（２人の会話を聞いてたら）『東野さんすごい！』みたいな。東野幸治で１時間電話。木村佳乃、佐々木希が『素敵ね』という話になった」と明かした。

東野はお礼に渡部から「ほっそ〜いうどん２つもらいましたよ」とオチをつけ、笑いを誘っていた。