高市早苗首相が面会する中央省庁の偏りが顕在化している。就任から半年間で外務、防衛、財務、経済産業各省の幹部との面会が突出する一方、法務省や復興庁はゼロだった。外交・安全保障や経済財政政策などを重視する姿勢の表れと言えそうだ。「霞が関」との距離感にも、首相の独自性が浮かび上がる。共同通信の「首相動静」に基づき、4月21日までの半年間で、内閣直轄の1府13省庁の幹部が面会した日数を集計した。最も多かった