東京・麻布台ヒルズにて「さつまいも」をテーマにした期間限定グルメフェア「OIMO SWEETS SELECTION（おいもスイーツセレクション）」が開催中！ 館内14店舗でクレープやサンドイッチなど、個性溢れるおいもスイーツを提供します。

さつまいもの旬が到来！ 麻布台ヒルズの「おいもスイーツセレクション」

涼やかな風が吹くようになり、秋のムードが高まってきた10月。東京・麻布台ヒルズでは、秋が旬の食材に注目するグルメフェア「HARVEST WEEKS（ハーヴェスト ウィークス）」が開催中です。

フェア第1弾の「MONT BLANC SELECTION（モンブラン セレクション）」（10月13日まで開催）に続いて、第2弾は「おいも」にフォーカスしたスイーツフェア「OIMO SWEETS SELECTION（おいもスイーツセレクション）」を展開しています。

麻布台ヒルズ限定おいもスイーツ3選

開催期間中は、さつまいものおいしさを引き出したクレープやシェイクなど、14店舗のおいもスイーツを提供。今回は、麻布台ヒルズ限定メニューから3品を紹介します。

1. 「ペリカン」の食パンで作る贅沢おいもサンド

熟成紅はるかの甘煮サンド 写真：お店から

浅草「パンのペリカン」の直営カフェ「ペリカンカフェ」が提供するのは「熟成紅はるかの甘煮サンド」1,200円。じっくりと煮た茨城県産の熟成紅はるかを、スッキリとした甘みの特製ホイップクリームとともに食パンで挟んだサンドイッチです。

食パンの塩気とクリームのコクに、熟成紅はるかの甘みがバランス良く合わさっているので、スイーツとしても軽食としてもおすすめ！

2. ヴィーガンアイスの焼き芋シェイク

焼き芋シェイク 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ペリカンカフェ 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー・タワープラザ 1FTEL : 03-6426-5741

気軽に楽しめるおいもスイーツなら、バリ島ウブド発のプラントベースレストラン「アルケミー」の「焼き芋シェイク」1,300円をどうぞ。

甘みの深い焼き芋にココナッツミルクで作る口当たりの良いヴィーガンアイスを合わせた身体に優しいシェイクで、一口飲めばさつまいものおいしさが口いっぱいに広がります。

3. 紅はるかのクレームブリュレをクレープに！

さつまいもブリュレクレープ 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ALCHEMY住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズタワープラザ4FTEL : 050-5593-4825

中央広場の「麻布台ヒルズ KIOSK LANTERN（キオスク ランタン）」からは、さつまいもとクレームブリュレを組み合わせた「さつまいもブリュレクレープ」900円が登場。

甘みが強くしっとりとした食感が特長の紅はるかにカスタードクリームを混ぜて焦がし、トッピングに食感が楽しいキャラメルナッツをオン。甘さと香ばしさのバランスが良く、満足度の高い一品です。

＜店舗情報＞◆麻布台ヒルズキオスク住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー A街区 B1F 3区画TEL : 不明の為情報お待ちしております

おいもスイーツセレクションの開催は10月14日から11月3日まで。ご紹介したほかにもマフィンやタルト、スイートポテトなど、さまざまなおいもスイーツが登場。500円前後や1,000円前後のメニューが多いので、おいも好きなら食べ比べもおすすめ！ 旬を迎えたおいしいさつまいもを心ゆくまで味わって。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

The post 14店舗の「おいもスイーツ」が勢ぞろい！ 麻布台ヒルズで期間限定フェアがほっくり開催中 first appeared on 食べログマガジン.