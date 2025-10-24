巴川コーポレーション<3878.T>が後場急伸している。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績予想を修正。営業利益は従来の４億円から９億円（前年同期比２．４％減）に引き上げた。



売上高予想は従来通り１７０億円（同１．３％減）で据え置いたが、機能性シート事業において海外子会社が好調に推移したことに加え、機能性不織布関連製品の売り上げが大きく伸びたことなどが利益面を押し上げたとしている。なお、通期業績予想については第３四半期以降の市場動向や外部環境の変化などを慎重に見極める必要があるため、現時点で変更はないという。



出所：MINKABU PRESS