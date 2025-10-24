ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼°Ê¾å¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¡ª¡¡¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤Î¶¯¤¤ÃæÄ´»Ò¡õÀèÄ´»Ò¤Î¡ÉÈôµ÷Î¥ÆÃ²½¥·¥ã¥Õ¥È¡É
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤ÏÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼°Ê¾å¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¡ÈÈôµ÷Î¥ÆÃ²½¡É¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÆÃÄ§¤äÁª¤ÓÊý¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÉÈôµ÷Î¥ÆÃ²½¥·¥ã¥Õ¥È¡É9¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¡¢ÁàºîÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÂç¸ø³«¡ª
¥·¥ã¥Õ¥È¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¡È¤·¤Ê¤êÌá¤ê¡É¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Áª¤Ö¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò±Ô¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæÄ´»Ò¤äÀèÄ´»Ò¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂç¤¤¯¤·¤Ê¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤¢¤ë¡£Âç¤¤¯¤·¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥®¥¢¥³¡¼¥Á¤ÎÅû¹¯Çî»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃÆÆ»¤â°ÂÄê¤¹¤ëºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÃæÄ´»Ò¡¦ÀèÄ´»Ò·Ï¤Î¡È¤·¤Ê¤êÌá¤ê¡É¤¬Âç¤¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Çºî¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼°Ê¾å¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¹äÀ¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥ÆÃ²½·¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Èº£¤è¤êÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÅû¡Ë¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¹äÀÊ¬ÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤·¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼ê¸µ¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢ÀèÃ¼¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤ä¶¯¤µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹Å¤«¤Ã¤¿¤êÆð¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°ÌÃÖ¤À¡£¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¤·¤Ê¤ë¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤·¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀèÃ¼´ó¤ê¤Ê¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¹â¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼ê¸µ´ó¤ê¤Ê¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ï¡¢¿¶Æ°¿ô¤¬Äã¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÅû¡Ë°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥ÆÃ²½·¿¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ã¥Õ¥È·²¡£Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»îÂÇ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú»îÂÇ¥ê¥¹¥È¡Û¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 244cpm¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¥É¥í¡¼¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 245 cpmÀèÃ¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ä¥¢¡¼AD VF 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éº¸¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃ¡¤±¤ë¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§TOUR AD GC 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ð¥ó¥¥Ã¥·¥åVV¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 241 cpm¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¶¯Îõ¤ÊÁö¤ê¤òÎ¾Î©¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Ê RB 53S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 252 cpm¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬µÞ²ÃÂ®¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯¿¶¤ì¤ë¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥¢¥Ã¥¿¥¹RX ¥µ¥ó¥é¥¤¥º ¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 238 cpm²ÃÂ®´¶¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ç±¦¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥ê¥ó¥¯ ¥ì¥Ã¥ÉEX 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 231 cpm²ÃÂ®´¶¤ÈÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡ØÆüËÜ¥·¥ã¥Õ¥È¡§¥Ð¥ë¥«¥Ì¥¹ V520¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 219 cpm·Ú²÷¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÃÆÆ»¤¬Äã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¢£²òÀâ Åû ¹¯Çî¤Ä¤Ä¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿²áµî¤ÎÌ¾´ï¤«¤éºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ²á¤®¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥®¥¢¥³¡¼¥Á¡É¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ß¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÇº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¹äÀÊ¬ÉÛ¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¡ª¡¡Èôµ÷Î¥ÆÃ²½¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÉôÊ¬¤´¤È¤Î¹äÀ¤ä»îÂÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¾²Á¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 244cpm¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¥É¥í¡¼¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¡ÚÅû¡Û °ÂÄê¤·¤¿¿¶¤ê¿´ÃÏ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¶¯Îõ¤ËÁö¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤Ä¤«¤Þ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢±¦¤Î¥ß¥¹¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤éÈôµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ù¥ó¥¿¥¹¤Ç¤¹¤Í
¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 245 cpmÀèÃ¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÚÅû¡Û ¼ê¸µ¤Î¹Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢È´·²¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤ËÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Á´ÂÎÅª¤Ë¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¤·¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¹â¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃæ´Ö¤«¤éÀèÃ¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊý¸þÀ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹
¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ä¥¢¡¼AD VF 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éº¸¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃ¡¤±¤ë¡ÚÅû¡Û ¼ê¸µ¤ÎÆð¤é¤«¤µ¤Ç¥¿¥á¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®´¶¤Ç¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ÀèÃ¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¡¤¤¤Æ¤âº¸¤Ë´¬¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÎÁá¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È¹¥ÁêÀ¤Ê¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹
¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§TOUR AD GC 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¡ÚÅû¡Û Á´ÂÎ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Ê¤ëÀß·×¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£°ÂÄê¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎµóÆ°¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢Êý¸þÀ¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ð¥ó¥¥Ã¥·¥åVV 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 241 cpm¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¶¯Îõ¤ÊÁö¤ê¤òÎ¾Î©¡ÚÅû¡Û ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²ÃÂ®´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ê¸µ¤ÎÆð¤é¤«¤µ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤ê¤ä¤¹¤¯¶Ê¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Ãæ´Ö¤«¤éÀèÃ¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿²ÃÂ®¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬È´·²¤Ç¤¹
¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Ê RB 53S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 252 cpm¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬µÞ²ÃÂ®¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯¿¶¤ì¤ë¡ÚÅû¡Û ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤éµÞ²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡Ú¾®ºä¡Û ¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎµóÆ°¤òÄÏ¤à¤È¡¢¥Ó¥å¥ó¤ÈÁÖ²÷¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÆÆ»¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¤ò¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹
¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥¢¥Ã¥¿¥¹RX ¥µ¥ó¥é¥¤¥º ¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 238 cpm²ÃÂ®´¶¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ç±¦¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ÚÅû¡Û Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÎS¤è¤ê¤â¿¶Æ°¿ô¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¤«¤Ê¤êÆð¤é¤«¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤â¤Ä¤«¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Á´ÂÎ¤Î¹äÀ¤¬Æð¤é¤«¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²ÃÂ®´¶¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç·Ú²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤±¤Þ¤¹
¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥ê¥ó¥¯ ¥ì¥Ã¥ÉEX 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 231 cpm²ÃÂ®´¶¤ÈÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡ÚÅû¡Û ¼ê¸µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀèÃ¼¤Î¹Å¤µ¤ÇÊý¸þÀ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Ê¤¬¤éÁàºî¤â¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ¥É¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÃÆÆ»¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤ÃÆÆ»¤ÇÃ¡¤¯¤Û¤É¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹
¡ØÆüËÜ¥·¥ã¥Õ¥È¡§¥Ð¥ë¥«¥Ì¥¹ V520¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 219 cpm·Ú²÷¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÃÆÆ»¤¬Äã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÚÅû¡Û Á´ÂÎ¤¬Æð¤é¤«¤á¤ÎÀß·×¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ê²ÃÂ®´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤à´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Æð¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬Äã¤á¤Ç¶¯ÃÆÆ»¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Çº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È
¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¤Î¹äÀÊ¬ÉÛ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
NOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ä¡Ä¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÉÈôµ÷Î¥ÆÃ²½¥·¥ã¥Õ¥È¡É9¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¡¢ÁàºîÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÂç¸ø³«¡ª
¥·¥ã¥Õ¥È¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¡È¤·¤Ê¤êÌá¤ê¡É¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Áª¤Ö¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò±Ô¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæÄ´»Ò¤äÀèÄ´»Ò¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂç¤¤¯¤·¤Ê¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤¢¤ë¡£Âç¤¤¯¤·¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥®¥¢¥³¡¼¥Á¤ÎÅû¹¯Çî»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¯¡¢ÃÆÆ»¤â°ÂÄê¤¹¤ëºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÈô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÃæÄ´»Ò¡¦ÀèÄ´»Ò·Ï¤Î¡È¤·¤Ê¤êÌá¤ê¡É¤¬Âç¤¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Çºî¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼°Ê¾å¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¹äÀ¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥ÆÃ²½·¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Èº£¤è¤êÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÅû¡Ë¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¹äÀÊ¬ÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤·¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼ê¸µ¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢ÀèÃ¼¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤ä¶¯¤µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹Å¤«¤Ã¤¿¤êÆð¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°ÌÃÖ¤À¡£¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¤·¤Ê¤ë¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤·¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀèÃ¼´ó¤ê¤Ê¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¹â¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼ê¸µ´ó¤ê¤Ê¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ï¡¢¿¶Æ°¿ô¤¬Äã¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÅû¡Ë°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥ÆÃ²½·¿¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ã¥Õ¥È·²¡£Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»îÂÇ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú»îÂÇ¥ê¥¹¥È¡Û¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 244cpm¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¥É¥í¡¼¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 245 cpmÀèÃ¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ä¥¢¡¼AD VF 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éº¸¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃ¡¤±¤ë¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§TOUR AD GC 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ð¥ó¥¥Ã¥·¥åVV¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 241 cpm¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¶¯Îõ¤ÊÁö¤ê¤òÎ¾Î©¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Ê RB 53S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 252 cpm¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬µÞ²ÃÂ®¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯¿¶¤ì¤ë¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥¢¥Ã¥¿¥¹RX ¥µ¥ó¥é¥¤¥º ¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 238 cpm²ÃÂ®´¶¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ç±¦¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥ê¥ó¥¯ ¥ì¥Ã¥ÉEX 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 231 cpm²ÃÂ®´¶¤ÈÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡ØÆüËÜ¥·¥ã¥Õ¥È¡§¥Ð¥ë¥«¥Ì¥¹ V520¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 219 cpm·Ú²÷¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÃÆÆ»¤¬Äã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¢£²òÀâ Åû ¹¯Çî¤Ä¤Ä¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿²áµî¤ÎÌ¾´ï¤«¤éºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ²á¤®¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥®¥¢¥³¡¼¥Á¡É¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ß¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÇº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§24¥Ù¥ó¥¿¥¹¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 244cpm¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¥É¥í¡¼¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¡ÚÅû¡Û °ÂÄê¤·¤¿¿¶¤ê¿´ÃÏ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¶¯Îõ¤ËÁö¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤Ä¤«¤Þ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢±¦¤Î¥ß¥¹¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤éÈôµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ù¥ó¥¿¥¹¤Ç¤¹¤Í
¡Ø¥Õ¥¸¥¯¥é¡§¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 245 cpmÀèÃ¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÚÅû¡Û ¼ê¸µ¤Î¹Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢È´·²¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤ËÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Á´ÂÎÅª¤Ë¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¤·¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¹â¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃæ´Ö¤«¤éÀèÃ¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊý¸þÀ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹
¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ä¥¢¡¼AD VF 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éº¸¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃ¡¤±¤ë¡ÚÅû¡Û ¼ê¸µ¤ÎÆð¤é¤«¤µ¤Ç¥¿¥á¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Î²ÃÂ®´¶¤Ç¥Ü¡¼¥ë½éÂ®¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ÀèÃ¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¡¤¤¤Æ¤âº¸¤Ë´¬¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÎÁá¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È¹¥ÁêÀ¤Ê¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹
¡Ø¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§TOUR AD GC 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 255 cpm¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¿¶¤ê¿´ÃÏ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¡ÚÅû¡Û Á´ÂÎ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Ê¤ëÀß·×¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£°ÂÄê¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎµóÆ°¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢Êý¸þÀ¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ð¥ó¥¥Ã¥·¥åVV 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 241 cpm¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¶¯Îõ¤ÊÁö¤ê¤òÎ¾Î©¡ÚÅû¡Û ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²ÃÂ®´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ê¸µ¤ÎÆð¤é¤«¤µ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤ê¤ä¤¹¤¯¶Ê¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Ãæ´Ö¤«¤éÀèÃ¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿²ÃÂ®¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁö¤ê¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬È´·²¤Ç¤¹
¡Ø»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥Þ¥Ê RB 53S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 252 cpm¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬µÞ²ÃÂ®¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯¿¶¤ì¤ë¡ÚÅû¡Û ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤éµÞ²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡Ú¾®ºä¡Û ¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎµóÆ°¤òÄÏ¤à¤È¡¢¥Ó¥å¥ó¤ÈÁÖ²÷¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÆÆ»¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¤ò¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹
¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥¢¥Ã¥¿¥¹RX ¥µ¥ó¥é¥¤¥º ¥ì¥Ã¥É 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 238 cpm²ÃÂ®´¶¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ç±¦¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ÚÅû¡Û Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÎS¤è¤ê¤â¿¶Æ°¿ô¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¤«¤Ê¤êÆð¤é¤«¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤â¤Ä¤«¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Á´ÂÎ¤Î¹äÀ¤¬Æð¤é¤«¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²ÃÂ®´¶¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç·Ú²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤±¤Þ¤¹
¡ØUST¥Þ¥ß¥ä¡§¥ê¥ó¥¯ ¥ì¥Ã¥ÉEX 5S¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 231 cpm²ÃÂ®´¶¤ÈÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡ÚÅû¡Û ¼ê¸µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀèÃ¼¤Î¹Å¤µ¤ÇÊý¸þÀ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Ê¤¬¤éÁàºî¤â¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û ¥É¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÃÆÆ»¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤ÃÆÆ»¤ÇÃ¡¤¯¤Û¤É¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹
¡ØÆüËÜ¥·¥ã¥Õ¥È¡§¥Ð¥ë¥«¥Ì¥¹ V520¡Ù¡¡¿¶Æ°¿ô 219 cpm·Ú²÷¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÃÆÆ»¤¬Äã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÚÅû¡Û Á´ÂÎ¤¬Æð¤é¤«¤á¤ÎÀß·×¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ê²ÃÂ®´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤à´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡Ú¾®ºä¡Û Æð¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬Äã¤á¤Ç¶¯ÃÆÆ»¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Çº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È
¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¤Î¹äÀÊ¬ÉÛ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
NOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ä¡Ä¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é