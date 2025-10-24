1991年にフジテレビ系で放送された、武田鉄矢（76）＆浅野温子（63）ダブル主演のドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」がフジの動画配信サービス「FOD」で配信、地上波でも放送されることが発表されている。すでに9月にクランクインし、配信開始が待たれている状態だ。

続編は放送作家・脚本家を引退した鈴木おさむ氏が企画。最終回で結ばれた達郎（武田）と薫（浅野）は結婚しており、その娘で唐田えりか（28）演じる星野光を主人公とした新たなヒューマンラブストーリーが描かれるという。

光をめぐり恋のバトルを繰り広げるのは、ドラマ初主演となるお笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）演じる非モテ男と、伊藤健太郎（28）演じる超イケメン御曹司のピアニスト。

「発表直後から、唐田と伊藤のキャスティングは話題になりました。唐田は東出昌大との不倫報道のイメージからようやく立ち直りつつありますが、伊藤は、2020年10月にひき逃げ事故を起こして不起訴になって以降、映画やドラマで徐々に復帰をしているものの、以前のような活躍に戻っているとは言い難い。伊藤は、この作品には並々ならぬ意気込みで臨んでいるはずです」（フジテレビ関係者）

とはいえ、伊藤のキャスティングは微妙だったかもしれないと、この関係者は言うのだ。

「伊藤は20年にPrime Videoで配信された、同じくフジの91年の大ヒットドラマ『東京ラブストーリー』のリメーク版で、織田裕二が演じた主人公を演じている。鈴木保奈美が演じたヒロインは来年のNHKの朝ドラ『ブラッサム』でヒロイン役に決まっている石橋静河でした。しかし、まったく話題にならずに不発に終わってしまった。まだ、本格復帰できたとは言い難い伊藤を大役に抜擢したのは不安要素ですね」

昨年は、同じく鈴木氏が企画した「極悪女王」（Netflix）が大当たり。体を張ってクラッシュギャルズの長与千種を演じた唐田の復帰を後押ししたが、今回の「102回目…」はいかに。対する伊藤は「東京ラブストーリー」のジンクスを打ち破ることができるのか。

