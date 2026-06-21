9月にドイツ・ベルリンで行われるバスケットボール女子W杯に向けた女子日本代表の第2次強化合宿が21日、都内で公開された。五輪3大会連続代表で主将を担う宮沢夕貴（33＝富士通）は甲状腺ホルモンが過剰に分泌される「バセドー病」と診断されたと今月1日に公表。同じ病気で闘う身近な人が多く、不調の原因など伝えられないもどかしさもあっただけに「自分の弱さを認めながら前に進みたい気持ちがあった。一番は同じ病気で闘っ