¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛµÆ²Ö¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡µ³¼ê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë£²Æ¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡Ê¼Ç3000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£Çµ»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£»©·î¾Þ£²Ãå¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÕÆó´§¤Î¾å°Ì£²Æ¬¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇÀèÃåÇÏ¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£³Ãå¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¾¥Àï¤Î£Ç¶¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ðÉÔÂ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤³¤½¡¢¿·À±¤Ë½ÐÁö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¶áÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ÇÆÃ¤Ë³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¼ï²´ÇÏ¤¬¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Ç¡¢2021Ç¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤ÈÄ¾¶á£´Ç¯¤Ç£²Æ¬¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²Æ¬¤È¤â£´ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï£µÇÏ¿Èº¹¡¢¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤Ï£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â°µ¾¡¤ÇÁÇ¼Á¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï£²Æ¬¤Î¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÁö³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ï£±Æ¬¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¼ù±¹¼Ë¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£´Àï£³¾¡¡£ºòÇ¯10·î¤Î¿·ÇÏÀï¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢º£Ç¯£²·î¤Î¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤È£²Ï¢¾¡¤·¡¢£Ç¶ÀÄÍÕ¾Þ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÄ´À°¤µ¤ì¡¢Á°Áö¤Ï£Ç·¿·³ãµÇ°¡Ê¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¤·£²Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·³ãµÇ°¤Ç½é¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ïº£²ó¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡£¿·³ãµÇ°¤Ç¤Ï¸ÅÇÏ¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¤Ó¤Æ¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï£°ÉÃ£±º¹¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏÂÎ¤â¡Ü12kg¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¼Â¤Ë28kg¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä´À°¤â½çÄ´¤Î¤è¤¦¤À¡£°ìµ¤¤ÎÁÇ¼Á³«²Ö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡·ìÅý¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Êì¥¨¥Î¥é¤Ï£ÇµÆÈ¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡£ÌÅ¤Ë¤âºòÇ¯¤ÎÆÈ¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥¨¥ë¥ì¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Í¥½¨¤ÊÌÆ·Ï¤À¡£¥Ø¥¤¥í¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò»ý¤Á¡¢Êì·Ï¤Ë¥Ë¥¸¥ó¥¹¥¡¼¤ò»ý¤Ä·ìÅý¹½À®¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î2023Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£
¡¡°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï¡¢¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¤«¤éºòÇ¯¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤È¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò£²Ï¢¾¡Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï2016Ç¯¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢2018Ç¯¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò£´¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¤Î½éµ³¾è¤«¤é£¹²óµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£´¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤Ç¾¡Î¨44.4¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨66.7¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨77.8¡ó¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£´²óÏ¢Â³Ï¢ÂÐ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾åÍê¤â¤·¤¤µ³¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²áµî£²Æ¬¤Î¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ðÆ±ÍÍ¡¢ÁÇ¼Á³«²Ö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤ÏÎò»ËÅªÌ¾ÇÏ¤Î»º¶ð¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾±Ê´´É×±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï2015Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ê¼Ç3200£í¡Ë¤âÏ¢ÇÆ¡£2000£í¤«¤é3000£í¤Þ¤Ç¤Î£Çµ¤ò£·¾¡¤·¤¿Îò»ËÅªÌ¾ÇÏ¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë3000£í°Ê¾å¤Ç¤Ï£³Àï£³¾¡¤ÈÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¸Àï£²¾¡¡££¶·î¤ÎÅìµþ¤Ç¼Ç2400£í¤ÎÄ®ÅÄÆÃÊÌ¤òÀ©¤·¤Æ£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Á°Áö¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Ï£²Ãå¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÎÀÚ¤ìµÓ¤Ë¶þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÏ·²¤ò³ä¤Ã¤Æ±Ô¤¯¿¤Ó¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿Áö¤ê¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤µ¤é¤Ë¤è¤µ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ï¶á¿Æ¤Ë¥À¡¼¥È½Å¾Þ£³Ï¢¾¡¤Î¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¡¢¥À¡¼¥È½Å¾Þ£²¾¡¤Î¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¦¥ë¥¹¡¢º£Ç¯¤Î£Ç·ËÌ¶å½£µÇ°¡Ê¾®ÁÒ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¡¢³èÌöÇÏ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÌÆ·Ï½Ð¿È¡£·ìÅý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë"·ì¤ÎÏ¢º¿"¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ï¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¤Î£²Æ¬¤ËÃíÌÜ¤À¡£