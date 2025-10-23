10月21日、バレーボール男子日本代表の郄橋藍が、人気ギャルインフルエンサーと真剣交際していたことが「週刊文春」に報じられた。だが、同時期に別の女性とも逢瀬を重ねており、「二股」ともとれる挙動があった伝えられ、世間の批判を集めている。

9月の「2025バレーボール男子世界選手権」では、予選敗退という辛酸を嘗めた日本代表。エースである郄橋は「勝つために何が必要なのかを求めてやっていきたい」と、悔しさをにじませていたが、プライベートは華やかな日々を満喫していたようだ。

「郄橋選手は、日本代表のエースとして活躍するかたわら、さわやかなルックスを活かしてファッション誌のモデルを務めたり、CMに出演したりと、コート外でも露出の場を増やし、男子バレーの人気向上に貢献してきました。

女性人気も高く、7月に出演した『しゃべくり007』（日本テレビ系）では『彼女はいません』と宣言していましたが、今回の報道によると、郄橋はインスタフォロワー16万人の人気ギャルインフルエンサー・uka.さんと交際中だといいます。それだけでなく、9月には人気セクシー女優と郄橋が高級ホテルに入る姿が目撃されており、ファンからは落胆の声が相次いでいる状況です」（芸能記者）

Xでは、郄橋の二股報道に対する失望とともに、二股をかけられた女性への同情が続出している。

《バレるくらいなら二股とかすんなよまじで》

《男は自業自得だけど二股かけられた側が晒されんの可哀想よな》

今回、熱愛が報じられたuka.は、このところ、インフルエンサーとして活躍の場を広げていた。

「キュートなルックスでZ世代から熱い支持を受け、インフルエンサーとしての活動は10年になるといいます。ギャル系雑誌のモデルとして活動するほか、2025年に入り『ヤングマガジン』でグラビアにも挑戦し、今後の活躍が期待される逸材でした。

9月6日のInstagramの投稿を見ると、ギャルらしく、前腕のあたりにかわいらしい花柄のデザインのタトゥーが刻まれています」（芸能記者）

こんな形で世間に幅広く認知されるとは、本人は思ってもみなかっただろう。