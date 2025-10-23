経済安全保障担当相に抜てきされた小野田紀美氏が２３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、任命式での服装について明かした。

小野田氏は２１日に行われた任命式にシルバーのドレスで出席し、新閣僚との記念撮影に臨んだ。

一夜明けた２２日に「任命式時の私の服が片山大臣が以前お召しになっていたものと同じでは？譲っていただいた？と聞かれるのですが、昨日着ていた服は以前着ていたこれと同じで自前のものです」と明かし、２４年１１月の国会開会式での服装を紹介。「宮中のドレスコードに該当する服って殆ど売っていないので急いで買おうとしても選択肢が少なくてかぶりがちかもしれませんね」とつづった。

レンタルを勧める声には「以前宮中行事にでなくてはいけなくなった時にレンタルめちゃくちゃ探したんですが、ヒール履いて１８０ｃｍ近くなる私の背丈に合うドレスコード対応ロングドレスは一つも無かったんですよ…」と説明。「なんとか探して買ったこのドレスも足首見えてて結構つんつるてんで悲しいのですが、本当にサイズがない…悲しい…」と吐露した。

この投稿を受け、タレントのフィフィはＸで「そうでしたか！さっき私の生配信で『おそらく、片山さつきさんからお借りしたのでは…』と、話してしまいましたが、違ったんですね、とてもお似合いです」と記していた。