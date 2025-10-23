【ご報告】

この度、環境大臣政務官を拝命いたしました。

気候変動や資源循環に加え、

熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、

再生可能エネルギーの在り方といった、

今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っています。…