元タレント森下千里氏、劇的転身→高市政権で要職「環境大臣政務官を拝命」報告 熊・メガソーラーに言及、「皆様」に呼びかけも
元タレントで現自民党衆議院議員の森下千里氏（44）が23日、自身のXを更新し、高市早苗政権での環境大臣政務官就任を報告した。
【写真】元タレント森下千里氏、政治家転身 2025年秋の近影
「ご報告」として「この度、環境大臣政務官を拝命いたしました。気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っています」と抱負。
「高市内閣の一員として、自覚と危機感を持ち、美しい自然と安心して暮らせる地域を、次の世代に繋ぐために全力で働いて参ります」とと決意をつづった。
続けて「また、皆様に誤解を与えないような発信にも心がけていきたいと思いますが、慣れないところもあるかと存じます。ご指摘等、いただければ幸いです」とも呼びかけた。
森下氏は、レースクイーン、グラビア、バラエティー番組などで活躍後、2019年末に芸能界を引退。政治家に転じ、自民党に所属。24年の衆議院議員総選挙の比例東北ブロックで当選した。今回、初の政務三役就任となる。
