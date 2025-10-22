10月15日付の『文春オンライン』で、『JO1』の大平祥生（おおひら・しょうせい）が二股をしていたと報じられた。一般人女性と交際しながら、妹分アイドルにあたる11組グループ『ME:I』のSHIZUKUこと飯田栞月（いいだ・しづく）とも交際していたという。

兄妹アイドルグループ間で二股騒動

「報道の直前、大平さんの所属するLAPONEエンタテインメントとSHIZUKUさんの所属するLAPONE GIRLSは、それぞれ大平さんとSHIZUKUさんの活動休止を発表しました」（スポーツ紙記者、以下同）

『ME:I』は2024年にオーディション番組をへてデビューしたばかり。二股をしていた大平だけでなく、デビュー2年目でのスキャンダルとなったSHIZUKUにも非難の声が殺到している。

「そんな中、『ME:I』は10月18日に開催された『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER（以下、ガルアワ）』に出演しました。今回活動休止したSHIZUKUさんと、以前から心身の不調で活動を休止しているRAN（石井蘭）さん、COCORO（加藤心）さん、当日に体調不良が発表されたKOKONA（佐々木心菜）さんが不在の中、7人でのステージとなりました」

ガルアワでは、リーダーのMOMONA（笠原桃奈）が「今の私たちの全力をお見せします」と宣言。立たされた窮地を跳ね返すような、気迫の溢れるパフォーマンスを披露した。

「このステージ動画がXなどで拡散されると、その歌声やダンスに魅了される人が続出。特に、メインボーカルであるAYANE（高見文寧）さんが歌うパートの切り抜き動画は、4万以上の“いいね”がついて、その実力でむしろ新たなファンまで増えているようです」

しかし、二股騒動の直後となるステージにはプレッシャーもあったようで、

「パフォーマンスを終えた後、舞台裏では数人のメンバーが大号泣していました」（ガルアワ関係者）

その翌日、10月19日に『ME:I』の公式YouTubeで公開されたのは、8月まで行われていたアリーナツアーの北海道公演でのビハインド動画だ。

「バックステージでのオフショットをまとめた動画なのですが、15日に活動を休止したSHIZUKUさんの映像もたくさん公開されています」（前出・スポーツ紙記者）

活動休止後に公開されたにも関わらず、SHIZUKUが多く映っているように感じた人も多いようで、ネット上では、

《これ見たけど飯田栞月の分量多くて気持ち悪い》

《飯田栞月のソロビハインドってぐらい分量あってわろた》

といった声も。これが受け入れられないファンたちからは、

《少なくとも自分は今は顔も見たくなかった》

《この時に具合悪そうなのって二股されているのがバレたからなんだよね》

《謹慎処分活休中の飯田があたりまえの登場してきて本当にラポネの倫理観は終わっているなと感心する》

《飯田栞月カットしてこい!》

《正直見てられないから差し替えした方がいいと思う》

などと、批判が殺到する事態に。

そのパフォーマンスで新たなファンを掴んだ『ME:I』には“Royal”な“Energy”だけが届いてほしいけれど……。