ベイユヴェールのクリスマスケーキ♡雪のように美しい「ノエル・ホワイト」登場

今年のクリスマスは、ベイユヴェールが贈る華やかなスイーツで特別な夜を♡純白のムースが輝く「ノエル・ホワイト」と、伝統の味わいを堪能できる「シュトーレン」が登場しました。見た目も味わいも心ときめく2つの逸品で、冬のテーブルを華やかに演出します。大切な人とのひとときに、甘く幸せな彩りを添えてみませんか？

ベイユヴェールのクリスマスケーキ「ノエル・ホワイト」

価格：5,400円（税込）

外側は雪を思わせる真っ白なフロマージュムース。ひと口食べるとほどよい酸味と軽やかな口どけが広がり、上品な甘みが広がります。

中には、甘酸っぱいいちごのコンフィチュールとコクのあるピスタチオムースを忍ばせ、断面には赤と緑の層が現れる華やかな仕立てに。

見た目は清楚でありながら、カットした瞬間に心躍る彩りが広がる、まさに聖夜にぴったりのケーキです。

サイズ：直径12cm×高さ5cm（2～3名様）

予約期間：～12月22日（月）

お渡し期間：12月17日（水）～12月25日（木）

店頭販売：12月23日（火）～12月25日（木）

配送：冷凍配送可能

心を満たす伝統菓子「シュトーレン」

価格：3,780円（税込）



クリスマスを待つ時間をゆっくりと楽しむためのドイツ伝統菓子「シュトーレン」。ラムレーズンやドライフルーツをたっぷりと混ぜ込み、焼き上げた生地は香ばしく、日を追うごとに深みのある味わいへと変化します。

しっとりとした口当たりと上品な甘さが特徴で、ワインや紅茶との相性も抜群。少しずつスライスして味の変化を楽しむのもおすすめです。

サイズ：縦10cm×横17cm×高さ4cm

予約期間：～11月12日（水）

お渡し期間：11月13日（木）～12月25日（木）

店頭販売：11月13日（木）～無くなり次第終了

配送：配送不可

ベイユヴェールの特別なクリスマスをあなたに♡

「ノエル・ホワイト」と「シュトーレン」を同時に予約すると、店頭限定で300円OFFになるお得な特典も♪期間限定のため、早めの予約がおすすめです。

清らかで華やかなケーキと、伝統の味わいが詰まったシュトーレン。今年のクリスマスは、ベイユヴェールのスイーツで心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。