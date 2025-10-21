M5ÅëºÜMac¤Ï¥¹¥ë¡¼¤Ç¡© ÂçËÜÌ¿¤ÏM6¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤³×Ì¿
±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢È¯É½²ñ¤Ê¤·¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤µ¤é¤Ã¤È¿·¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿MacBook Pro¡£M5¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èæ³ÓÅªÃÏÌ£¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÎMacBook¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤ÏÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤¤½¤¦¡£
°ÊÁ°¤«¤éOLED²½¤Î±½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼¡¤Ç¡Êº£ÅÙ¤³¤½¡Ë¤¯¤ë¤¾¡ª¤È´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë»ö¾ðÄÌ¤ÎBloomberg¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤¬¤È¤¢¤ëÆ¿Ì¾¥½¡¼¥¹¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢M6¥Á¥Ã¥×ÅëºÜMacBook Pro¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤ÏÍèÇ¯¸åÈ¾¤«¤éºÆÍèÇ¯Á°È¾¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍèÇ¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏM5¥Á¥Ã¥×¹â°Ì¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿Ã¼Ëö¤Ç¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ìÀÇ½¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡À¤ÂåMacBook Pro¤Ë¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤È¤¦¤È¤¦´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£iPhone¤äiPad¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Apple¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖSuper Retina XDR¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢MacBook¤Ïmini LED¡£
¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¥Î¥Ã¥Á¤Ê¤·
²èÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢OLED²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¡£¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÅëºÜ¥Î¡¼¥ÈPC¤Ï¡¢2-in-1Ã¼Ëö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¡¼¥Þ¥ó»á¤¤¤ï¤¯Apple¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢iPad¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÅëºÜ¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¡¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥ë²èÌÌ¤Ë¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥Î¥Ã¥Á¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤ÈÆ±¤¸¤¯Dynamic Island¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡£
OLED²½¤ÇÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÂç·¿¥¢¥×¥Ç¤¬Íß¤·¤¤MacBook Pro¤Ç¤¹¡£