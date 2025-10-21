オシャレ上手は「違和感がちょうどいい」コーディネートが可愛くなる「ギャップ」のつくり方

秘訣はアンバランスな「新バランス」

ゆるいと細い、色をそろえる。そんな無意識にルーティン化している着方に甘んじず、いつもに磨きをかけるため。よくある組み合わせに少しのズレを生み、落ち着きと鮮度を同時に得る。「アンバランス＝いいとこ取り」ととらえた、新たなスタイルバランスをご紹介。







「丈だけハンパに」ふまじめなコンサバ

ベージュワイドシャツ／ベースレンジ（エディット フォー ルル） 肩にかけたベージュスエット／ユナイテッドアスレ（キャブ） 黒フレアスカート／COS（COS 青山店） ピアス／トムウッド（トムウッド 青山店） パンプス／ピエール アルディ（ピエール アルディ 東京）

丈も色もなじませないことでルーズなシルエットにメリハリがつく

オーバーサイズのシャツに、ひざ下丈のフレアスカート。長くも短くもないあいまいな丈を組み合わせることで、キレイなのに堅く見えない、理想のアンバランス加減に。１枚では難しさを感じる中途半端な丈は、2つ組み合わせることで悪目立ちせずむしろ調和がとれる。







「重ねることで軽くする」重量感のないレイヤード

白Tシャツ／någonstans 白スパンコールチュールスカート／プランクプロジェクト（プランクプロジェクト 青山店） 中に着たオフ白フレアスカート／HER. サングラス／NOCHINO OPTICAL（NOCHINO OPTICAL南青山本店） バッグ、バッグにつけたショルダーストラップ／ともにエヌ ジャム（ノーブル 有楽町マルイ店） パンプス／TSURU By MARIKO OIKAWA

上より下で重ねてデザインスカート風にアレンジ

エプロンみたいに手軽に巻けるチュールスカートをON。シアー素材を利用した「軽やかなレイヤード」でスカートを簡単にイメージチェンジ。もたついて見えない重ね着のレパートリーで、シンプルの枠の中で幅を出す計算。







「3色以上でも落ち着く」ひかえめなカラーブロック

ベージュテーラードジャケット／SeaRoomlynn ベージュタンクトップ／Gap ピンクストレートパンツ／MANGO ブラウンハット／ラックオブカラー（アダム エ ロペ） 眼鏡／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） パンプス／KATIM

甘い色だけで構成した、ピンクが主役にならない新バランス



ワントーンスタイルの延長で、近しい色どうしを集めていく。たとえば、ベージュを基準に、同系色の浅いブラウンやピンクを混ぜ合わせると、地味でも派手でもない絶妙なさじ加減が出来上がり。多色づかいするときは、セットアップや先細パンプスでシルエットはとことん端正に。







