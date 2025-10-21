この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【完全決着】コレ見たら確実に虫歯にならなくなります！」と題した動画を公開。「まだ歯磨きで虫歯を予防しようとしてるんですか？」と、一般的に信じられている常識に疑問を投げかけ、虫歯予防の核心に迫る解説を行った。



動画冒頭、前岡先生は「歯磨きは虫歯を予防する上で決定的な要素とはほど遠い」と断言。多くの人が毎日歯を磨いているにもかかわらず虫歯に悩まされる現状を指摘し、真の原因は別のところにあると主張する。その上で、虫歯予防で最も重要なのは「口の中に糖質を入れる頻度」であると結論付けた。



前岡先生によると、口の中では歯が溶ける「脱灰」と、唾液によって修復される「再石灰化」が繰り返されているという。糖質を摂取すると5分以内に口内が酸性化し脱灰が始まるが、再石灰化には1〜2時間もの時間が必要となる。このため、間食などで糖質を摂取する頻度が高いと、再石灰化の時間が確保できず、脱灰が進み虫歯に至るのだと説明した。



さらに、前岡先生は虫歯の原因論「カリオロジー」の歴史を紐解き、かつては特定の細菌（ミュータンス菌）と砂糖が原因とされていた時代から、現在では口内細菌全体のバランス（マイクロバイオーム）や食生活の頻度を重視する考え方に変化していることを解説。その上で、個人ではコントロールが難しい歯の質や細菌の種類よりも、「糖質と時間」こそが誰でも管理できる最も確実な予防策だと力説した。結論として、虫歯リスクを限りなくゼロに近づけるシンプルな方法として「3度の食事と3時のおやつ以外は糖質を口に入れない」生活習慣を提言し、動画を締めくくった。