マーベラス<7844.T>が続伸している。２０日の取引終了後、子会社ＨＯＮＥＹ∞ＰＡＲＡＤＥ ＧＡＭＥＳが、「閃乱カグラ」シリーズの新作アプリゲーム「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｎ」（仮称）を２６年に配信すると発表しており、好材料視されている。



「閃乱カグラ」シリーズは、忍として生きる少女たちの青春を描いたバトルアクションシリーズで、１１年に家庭用ゲームソフトとして１作目を発売して以降、これまでに１０作以上を展開する人気シリーズ。１７年１１月にはシリーズ初のアプリゲーム「シノビマスター 閃乱カグラ ＮＥＷ ＬＩＮＫ」（通称「シノマス」）の配信を開始。最新作「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｎ」（仮称）は、「シノマス」のストーリーと世界観を引き継ぐ正統続編として開発中のアプリゲームで、「シノマス」の３年後の世界を舞台に新キャラクターを迎え、「閃乱カグラ」の新たな物語を描くとしている。



出所：MINKABU PRESS