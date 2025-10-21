「レモン彗星」が今夜（21日）地球に最接近します。

【写真を見る】2025年のレモン彗星と2013年のレモン彗星を比べてみよう

10月18日未明に岡山県倉敷市で撮影した「レモン彗星」の画像が届きました。

「レモン彗星を望遠鏡で撮影してみました。最近曇りや雨が多いですか、早起きして良かったと思いました。次に見られるのは1100年後といわれているので、貴重な1枚になりました」（視聴者提供）

星空が美しいスポットとして知られる北海道広尾町で20日夜に撮影した「レモン彗星」の画像も届きました。

いま、話題になっている「レモン彗星」について、天文に詳しい山陽学園大学 地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんに聞きました。

ー綺麗に撮影できていますね。



山陽学園大学 米田瑞生さん

「テイル（彗星の尾）をよくよく見ると２種類あり、右方向に長く伸びるイオンテイルと、やや幅があり短いダストテイルがあることが分かります。



ダストテイルは、彗星本体からぼろぼろとこぼれ落ちたものが軌道に置いて行かれて、また太陽の光のプレッシャー（光も圧力を与えるのです！）をうけて、膨らんだ形をしています。



イオンテイルは、彗星から発生したガスがプラズマ化し、太陽風に吹き流されて、高速で彗星から遠ざかる構造です。」

レモン彗星ってどんな星？

ー「レモン彗星」は、どんな星なのでしょうか？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「今回の主役はアメリカのレモン山天文台で発見された彗星です。

名前の由来は発見者ではなく観測施設で、柑橘類とは関係ありません。」



「ただし、見た目はちょっと爽やかで、夜空の中で黄緑がかった尾をのばす姿はレモン色のように感じるかもしれません。」

2013年観測の「レモン彗星」と今回の「レモン彗星」は別のもの？

ー2013年観測の「レモン彗星」と今回の「レモン彗星」は別のもの？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「今回の「レモン彗星」は、2012年にアメリカのレモン山天文台で発見されたものとは、別の彗星です。今回のレモン彗星は、C/2025 A6という符号があります。」

「アメリカのレモン山天文台での観測では、多数の小惑星・彗星が見つかっています。」

2013年に「レモン彗星」が観測されたニュージーランドのテカポには「世界一美しい星空が見られる」といわれるテカポ湖があり、世界中から多くのカメラマンが訪れています。

『氷の天体』彗星はどこからやってくる？

ーそもそも「彗星」とは、どんな星のこと？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「太陽系のすみっこでひっそり凍っていた『氷の天体』が何らかの原因で、太陽に接近するのが、彗星です。水や二酸化炭素、チリなどが凍った状態で存在しています。太陽に近づくと温められて、氷が溶け、ガスやチリを吹き出して尾（テール）を作ります。まるで『氷の玉手箱』ですね」

レモン彗星のふるさとは『太陽系の最果て』

ーレモン彗星（C/2025 A6）の特徴は？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「レモン彗星は、およそ1400年以上かけて太陽の周りをまわる長旅の天体です。200年以上かけて公転する彗星は、長周期彗星に分類されます。」



「こうした『長周期彗星』は、太陽系のはるか外側にあるオールトの雲【画像③】と呼ばれる領域からやってきます。オールトの雲は、まだ誰も直接見たことがない“宇宙の冷凍庫”。太陽系ができたとき（46億年前）の状態の天体を、『冷凍保存している』ため、多くの研究者が、彗星から太古の昔の太陽系を推測しようとしています」

いつ、どこで見える？

ー「レモン彗星」いつ・どこを見れば良い？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「10月前半は明け方の東の空でしたが、後半は夕方の西の空でチャンスがあります。10月20日前後には地球に最接近し、3～4等星ほどの明るさになる見込みです。



『星座の星の中ではちょっと地味』ですが、彗星としてはかなりの明るさ。街明かりの少ない場所なら、肉眼でも見えるかもしれません」

双眼鏡でのぞいてみよう

ー彗星かどうかを見分けるには？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「彗星は点ではなく、ふんわり広がった天体。ですから、望遠鏡よりも双眼鏡のほうが見やすいこともあります。



ただし、彗星は気まぐれ。思ったほど明るくならないこともあれば、ガスをドーンと噴き出して突然明るくなる『アウトバースト』を起こすこともあります。まさに気まぐれです。



一生のうちに、肉眼で彗星を見られる機会はそう多くありません。

この秋はぜひ、夜空を見上げてみてください」

全国の今夜の天気は？

今夜（21日）の天気予報は、画像の通りです。

週間天気予報は、画像の通りです。

【画像を見る】2025年のレモン彗星と2013年のレモン彗星を比べてみよう