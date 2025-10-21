プロ野球・ドラフト会議が２３日に行われる。今年は創価大・立石正広内野手（２１）と健大高崎・石垣元気投手（１８）が目玉。スポーツ報知では「本紙選定 個性派ドラフト候Ｈｏ！」と題し、注目選手を３回にわたって紹介する。第１回は、四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島の篠崎国忠投手（２０）。カジュアル衣料品店「ＧＵ」でアルバイト経験がある最速１５７キロ右腕は、独立リーグの雄から１３年連続のドラフト指名（育成を含む）が有力視されている。

８月中旬、徳島の篠崎はリーグ戦で１５７キロをたたき出した。１９３センチの長身から１４０キロ台中盤のフォークを織り交ぜ、今季は４７回１／３の投球回を上回る４９三振を奪った。充実の２年目を過ごし、球団１３年連続指名の最有力候補に挙がる。「楽しみです。高校（東京・修徳）の時以上に手応えを感じている」と、迫る運命の日に胸を膨らませた。

高校時代に最速１４８キロの長身右腕として注目されたものの、ドラフト指名はされなかった。「自信を持っていたので、頭が真っ白になった」。大学や社会人の道もあったが、「姉妹が多く（姉１人、妹２人）、自分だけが野球をやっているのは、わがまま。大学より（金銭的な）負担を減らせる」と、最短１年でのＮＰＢ入りも見据えて徳島に入団した。

「１年目はただ、がむしゃらにやるだけだった」。２登板、計３イニングに終わり、オフに自身と向き合った。弱かった上半身を中心に鍛えた結果、体重に変化がないまま、筋肉量だけが大幅に増加。迎えた今季、球速はみるみる上がった。７月のソフトバンク３軍戦では、一時１５４キロで伸び悩んでいた最速が１５５キロに到達した。救援で４回を無失点、７奪三振と内容も良く、これを境にフォークも大きな武器へと成長した。

独立リーグはシーズンオフに給料が出ないため、アルバイトにも励んだ。昨年１１月から２か月間、週に５日ほど出勤したのが「ＧＵ」。ドジャース・大谷と同身長の体格の男性が店内にいれば、目立ったに違いない。「服は興味がないんですけど…。時給が高かったので」と、品出しやレジを担当。バスでの長距離移動など、独立リーグの過酷な環境をすぐに受け入れた右腕も「野球以外で稼ぐことが結構、『苦』だった。ただ、やらないといけないので」と、さらなる覚悟を決めての毎日だった。

同リーグの高知から阪神入りした石井が今季、大ブレイクした。「尊敬します。ああいう結果を自分も出せるんじゃないかと思える」。四国からＮＰＢへ―。篠崎のサクセスストーリーは、もう動き始めている。（瀬川 楓花）

◆篠崎 国忠（しのざき・くにただ）２００５年６月１２日、東京・足立区生まれ。２０歳。興本（おきもと）小２年時に扇ターキーズで野球を始め、修徳中では軟式野球部。修徳では１年秋からベンチ入りし、２年夏から背番号１。甲子園出場なし。２４年に徳島入団。今季は１９登板で２勝４敗１セーブ、防御率３．８０。変化球はカーブ、スライダー、フォーク。１９３センチ、１０７キロ。右投右打。