若手有望株などの情報を発信する「ＭＬＢパイプライン」は２８日（日本時間２９日）、７月に行われるＭＬＢドラフトの有望株トップ２００の最新版を発表。しかし、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）の名前はなかった。花巻東（岩手）で史上最多の高校通算１４０本塁打を放った麟太郎。今月２０日（同２１日）に米２年目シーズンが終了し、昨秋のＮＰＢドラフトで１位指名したソフトバンクとの入団交渉が解禁となっ