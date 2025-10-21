「厳しすぎる」「心配だ」元セリエA得点王を擁する“アフリカ２位”がまさかの予選敗退危機で母国戦慄！首の皮一枚でPO進出も…過酷な道のりに嘆き「愚かにも過去の成績だけで首位通過できると…」【W杯予選】
2023年のアフリカ・ネーションズカップで準優勝だったナイジェリアは、北中米ワールドカップ・アフリカ予選でまさかの大苦戦。最終節でベナンに４−０で快勝し、グループ２位に浮上し、各組２位の上位４チームが進むプレーオフにぎりぎりの４番目で進んだものの、そこから先の道もまた険しい。
まず11月13日のアフリカ予選プレーオフ初戦では、２位の中で成績トップのガボンと対戦。勝ち抜いても、16日の決勝では、DRコンゴとW杯常連国カメルーンの勝者との厳しい一戦が待っている。
２連勝でようやく大陸間プレーオフに進めるものの、そこでも６か国が２枠を争う過酷な戦いを余儀なくされる。
アフリカメディア『FOOT AFRICA』はナイジェリアの識者ヴィクター・アデモラ氏のX投稿を引用し、こうした険しい道のりを紹介。すると同国のファンからは次のような声が上がった。
「とても心配だ」
「最も難しいのはアフリカのプレーオフだ」
「ストレートインに比べて厳しすぎる」
「長い旅だけど、それだけの価値がある」
「過去の成績だけでグループで１位を獲得できると愚かにも信じて臨んだ結果だ」
元セリエAの得点王ヴィクター・オシメーン、ともにプレミアリーグでプレーするアレックス・イウォビ、サミュエル・チュクウェゼらのタレントを擁す“スーパーイーグルス”は崖っ淵からの本大会出場を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
