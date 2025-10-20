この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『50代、60代が新NISAで月5万円積立⇨老後2,000万円問題解決！』で資産運用アドバイザーのガーコさんが、自身のチャンネルを通じて老後資金の不安を抱える50代・60代に向け、「大金ではなく、考え方の転換で老後への不安がぐっと小さくなる」と熱く語った。



ガーコさんは冒頭、「老後2,000万円問題」を例に挙げながら、社会の平均的な積み立てでは到底2,000万円には届かない現実を数字をもとに徹底解説。「50代や60代からでは、『もう遅い』『一発逆転しかない』と考えがちだが、実は“絵に描いた餅“を“食べられる餅”にできる簡単な裏技がある」とする。



その具体策として、「ハイリスクなFXやレバレッジ商品に飛びつかず、王道のインデックス投資をコツコツ継続する」ことに加え、「定期売却を使うことで、積み立て下限の壁を乗り越えられる」とアドバイス。例えば、50歳から毎月5万円の積み立ての場合、65歳で1,324万円しか資産ができなくても「一括で使わず、分割で計画的に運用を続ければ、毎月7万円取り崩すことも可能」だと語る。さらに、受け取り期間を遅らせることの効果も強調し、「70歳まで資産を運用し続けるだけで、受け取れる月額が大幅にアップする」と紹介した。



注意点として、「定期売却の仕組みは自動で行う・手元に現金を置いて暴落に備える・年率5%リターンは理想、だが現実は上下する・何より『自分に納得できる』プランのために必ずシミュレーションを」と4つのポイントを挙げ、「本や記事の数字はあくまで平均、自分の家計と照らし合わせて計算することが大事」と念押しした。



終盤では55歳・60歳から新NISAで積み立てを始めた場合の具体シミュレーションを実践。ガーコさんは「ダメだと諦めず、取り崩し方と開始時期を工夫すれば、王道投資だけで問題解決の道が残されている」とメッセージを送る。



動画の締めくくりとして、「必要なのは大金より“考え方の転換”と“勇気”です。遅すぎるなどとは思わず、まずは自分自身でシミュレーションを。積み立て資産の取り崩し方を見直すことから一歩を踏み出しましょう」と、前向きな姿勢を視聴者に促していた。