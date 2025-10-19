【義母、呼ばないで！！】反省して行動を変えた私「相手の事情を考える！」＜第12話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第12話 私なりの気遣い【義母の気持ち】
【編集部コメント】
ショウヘイさんはリホさんの立場を思って、お義母さんにアドバイスをしてくれていたようです。確かにお義母さんから面と向かって「ごめんなさい」なんて謝られても、リホさんは「そんなことないです」としか言いようがありませんよね。「はい、迷惑でした」なんて言えるなら、とっくに直接伝えているはずですから……。訪問するのはきちんと都合を聞いてからにするなど、相手の気持ちに立った行動を取っていれば、謝罪の気持ちは自然と伝わるはずです。これからも適度な距離感で仲よくお付き合いができるといいですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
