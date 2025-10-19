シユイ、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ「インフェリア」シングルリリース決定！
数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイ。TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ「インフェリア」のCDシングルのリリースが決定した。
鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルファポリス刊）を原作として、ほおのきソラによりコミカライズ化もされている本作。シリーズ累計発行部数187万部突破の大人気作が待望のアニメ化となる。
楽曲「インフェリア」は、今作は「アイロニ」「指切り」「クライヤ」といった代表曲を持つ人気ボカロＰ すこっぷによる書き下ろし。アニメの主人公スカーレットの宿敵、テレネッツァをモチーフに、張り詰めたプライドや嫉妬をキャッチーなサウンドで表現している。
CDカップリングには、ボカコレ2024冬TOP100ランキングで優勝し、「世界を変える30歳未満」を30人選出する『Forbues JAPAN 30 UNDER30』を受賞するなど、ボカロPの枠を越え注目を集めるアーティスト、原口沙輔がRemixした「ハピネスオブザデッド」を収録。斬新なサウンドテクスチャーで再解釈された「ハピネスオブザデッド」を是非聴いてみて欲しい。
ボーカリスト、シユイの新たな動きに是非注目して欲しい。●リリース情報
TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ
シユイ
「インフェリア」
11月19日発売
【初仕様付期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】
価格：￥3,000 (税込)
品番：AICL-4816~4817
EPサイズデジパック仕様
初回仕様：アニメ絵柄ステッカー5cmステッカー封入
アニメノンクレジットED映像収録
＜CD＞
M1. インフェリア
M2. ハピネス オブ ザ デッド (原口沙輔 Remix)
M3. インフェリア (Instrumental)
M4. インフェリア (TV Size)
＜BD＞
アニメノンクレジットED映像
CD予約はこちら
https://smar.lnk.to/PZogxY
※SHOPは順次追加されます。
特典内容
Amazon：メガジャケ
楽天：缶バッジ
セブンネット：アクリルバッジ
アニメイト：ましかくブロマイド
ゲーマーズ：L版ブロマイド
応援店：ポストカード
※応援店リスト
https://www.shiyui.jp/shoplist/251119/
●配信情報
シユイ
「インフェリア」
作詞・作曲・編曲:すこっぷ
配信中
https://smar.lnk.to/sm41Vp
●ライブ情報
「CrossSing -棗いつき × シユイ-」
Guest：三月のパンタシア
2025年12月21日(日)
昼公演：OPEN 14:00 / START 14:30
夜公演：OPEN 18:00 / START 18:30 ※夜公演にのみゲスト出演がございます。
会場：横浜ベイホール
チケット一般発売中
https://eplus.jp/itsukinatsume-shiyui/
●作品情報
TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
2025年10月3日(金)24:00より
TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ・MBS・CTV・AT-Xほかにて順次放送！
【STAFF】
原作：鳳ナナ（アルファポリス刊）
原作イラスト：沙月
漫画：ほおのきソラ
監督：坂本一也
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：芳我恵理子
プロップデザイン：荒木一成
モンスターデザイン：反田誠二・寺尾憲治・弘瀬智人
美術設定：大原盛仁・ツブキ ケン
色彩設計：野地弘納
撮影監督：川田哲矢
編集：山田聖実
音楽：椿山日南子
音響監督：本山 哲
アニメーション制作：ライデンフィルム
メインプロダクション：ライデンフィルム京都スタジオ
MUSIC
OPテーマ：「戦場の華」CHiCO with HoneyWorks
EDテーマ：「インフェリア」シユイ
【CAST】
スカーレット・エル・ヴァンディミオン：瀬戸麻沙美
ジュリアス・フォン・パリスタン：加藤 渉
レオナルド・エル・ヴァンディミオン：石毛翔弥
ナナカ：富田美憂
シグルド・フォーグレイブ：浦 和希
カイル・フォン・パリスタン：坂 泰斗
テレネッツァ・ホプキンス：加隈亜衣
© 鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会
関連リンク
シユイオフィシャルサイト
https://www.shiyui.jp
TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』公式サイト
https://saihito-anime.com/