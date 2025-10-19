シユイ、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ「インフェリア」シングルリリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイ。TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ「インフェリア」のCDシングルのリリースが決定した。

鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルファポリス刊）を原作として、ほおのきソラによりコミカライズ化もされている本作。シリーズ累計発行部数187万部突破の大人気作が待望のアニメ化となる。

楽曲「インフェリア」は、今作は「アイロニ」「指切り」「クライヤ」といった代表曲を持つ人気ボカロＰ すこっぷによる書き下ろし。アニメの主人公スカーレットの宿敵、テレネッツァをモチーフに、張り詰めたプライドや嫉妬をキャッチーなサウンドで表現している。

CDカップリングには、ボカコレ2024冬TOP100ランキングで優勝し、「世界を変える30歳未満」を30人選出する『Forbues JAPAN 30 UNDER30』を受賞するなど、ボカロPの枠を越え注目を集めるアーティスト、原口沙輔がRemixした「ハピネスオブザデッド」を収録。斬新なサウンドテクスチャーで再解釈された「ハピネスオブザデッド」を是非聴いてみて欲しい。

ボーカリスト、シユイの新たな動きに是非注目して欲しい。

●リリース情報TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマシユイ「インフェリア」11月19日発売

【初仕様付期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



価格：￥3,000 (税込)

品番：AICL-4816~4817

EPサイズデジパック仕様

初回仕様：アニメ絵柄ステッカー5cmステッカー封入

アニメノンクレジットED映像収録

＜CD＞

M1. インフェリア

M2. ハピネス オブ ザ デッド (原口沙輔 Remix)

M3. インフェリア (Instrumental)

M4. インフェリア (TV Size)

＜BD＞

アニメノンクレジットED映像

特典内容

Amazon：メガジャケ

楽天：缶バッジ

セブンネット：アクリルバッジ

アニメイト：ましかくブロマイド

ゲーマーズ：L版ブロマイド

応援店：ポストカード

●配信情報

シユイ

「インフェリア」

作詞・作曲・編曲:すこっぷ

配信中

●ライブ情報

「CrossSing -棗いつき × シユイ-」

Guest：三月のパンタシア

2025年12月21日(日)

昼公演：OPEN 14:00 / START 14:30

夜公演：OPEN 18:00 / START 18:30 ※夜公演にのみゲスト出演がございます。

会場：横浜ベイホール

チケット一般発売中

●作品情報

TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』



2025年10月3日(金)24:00より

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ・MBS・CTV・AT-Xほかにて順次放送！

【STAFF】

原作：鳳ナナ（アルファポリス刊）

原作イラスト：沙月

漫画：ほおのきソラ

監督：坂本一也

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：芳我恵理子

プロップデザイン：荒木一成

モンスターデザイン：反田誠二・寺尾憲治・弘瀬智人

美術設定：大原盛仁・ツブキ ケン

色彩設計：野地弘納

撮影監督：川田哲矢

編集：山田聖実

音楽：椿山日南子

音響監督：本山 哲

アニメーション制作：ライデンフィルム

メインプロダクション：ライデンフィルム京都スタジオ

MUSIC

OPテーマ：「戦場の華」CHiCO with HoneyWorks

EDテーマ：「インフェリア」シユイ

【CAST】

スカーレット・エル・ヴァンディミオン：瀬戸麻沙美

ジュリアス・フォン・パリスタン：加藤 渉

レオナルド・エル・ヴァンディミオン：石毛翔弥

ナナカ：富田美憂

シグルド・フォーグレイブ：浦 和希

カイル・フォン・パリスタン：坂 泰斗

テレネッツァ・ホプキンス：加隈亜衣

© 鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会

