米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍。試合後のセレモニーでシリーズMVPに選ばれたが、その時のある“違和感”が話題になっている。

試合後、リーグ優勝の記念Tシャツを着てドジャースナインがグランドに現れた。大谷はキャップを逆に被り、中央横に立っていた。

普段、集合写真を撮る時は後ろの方にいることの多い大谷。背後にいたリリーフのバンダも大谷のことを指差しMVPを確信している様子だった。そして、実際MVPに選ばれた。

ネット上のファンも大谷にしては珍しい立ち位置に“違和感”を抱いた様子。様々なコメントが書き込まれた。

「大谷の立ち位置、まだ発表されてないけどNLCS MVPっぽい」

「大谷の立ち位置からして確定っすか」

「バンダ『先生この人です』」

「明らかに普段前に来るタイプじゃないのにあの位置にいたからサプライズ感はなかったな」

「あの位置に立つのはやっぱりMVP？」

大谷は場内インタビューで「声援が力になりましたし、みんなを代表してこれをもらっている。あと4つ全力で勝ちに行きたいと思います」と世界一へ向けて意気込み、「みなさん今日は美味しいお酒を飲んでください」と話した。



