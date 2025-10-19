この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル『ガーコチャンネル』で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が「金（ゴールド）投資、2030年まですごい！が、これ知らないと大損・・！」と題した動画を配信。2025年以降のゴールド投資の可能性について、データと独自見解を交えて解説した。



冒頭、ガーコ氏は「ゴールドは2025年にS&P500を超え、ファングプラスにも肉迫する年率リターンを叩き出しています」と強調。「最高値を超えて『もう天井なんじゃないの？』と敬遠していると、実は大きなロスを生み出す可能性が」と、“天井論”に警鐘を鳴らした。



その根拠について、「世界的な権威あるゴールド研究の最新レポートによれば、2030年までには最大2.5倍に伸びる可能性がある」と最新情報を紹介。「なぜ伸びる可能性があるのか、ここを知ることがとても大事」と話し、ゴールド投資を検討している層には必見の内容であると語った。



ガーコ氏は、ゴールドが今後も有望と判断できる4つの理由を丁寧に解説。第1に「貨幣価値の規剥化でゴールドの価値が上昇する」とし、「アメリカのマネーサプライはこの50年で35倍。お金の価値は今やゴールドの10分の1になった」と現代の通貨事情の“怖さ”を指摘した。第2に、「世界各国の中央銀行が買いまくっています」と話し、直近3年は毎年1000トン超のゴールドを中央銀行が購入している事実を挙げ「ドルの信頼が徐々に薄れている」と問題提起。さらに、ロシア・ウクライナ戦争を契機とした「知性額リスクの高まり」で“脱ドル化”がグローバルトレンドとなり、ゴールドの需要が高まっているとも。



また、「FRBの利下げや減税がインフレ懸念を招き、ドル安でゴールドの価値が高まる」と米国経済の動向も背景に。投資新宅4商品の徹底比較パートや、S&P500・NASDAQ100とゴールドのレバレッジ合体商品では「ゴールド＆米国株の最強タッグが、ファングプラスも超えるリターンを出している」と攻撃的な投資戦略も示した。



一方で、「ゴールドは値動きがあり、現金とは違います」「長期投資向きである反面、リスクや値幅も理解必須」とリスクにも言及。初心者への注意点も忘れなかった。



動画の最後は「知識は資産運用の武器」「サービス利用や投資決定は最終的にご自身の判断で」と強調し、“投資判断は自己責任で”との誠実なメッセージで締めくくった。