¡ÈÍ§¿Í¤ÎÌ¼¡É¤È·ëº§¤·¤¿É×¡ª½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï35ºÐ¤È5ºÐ¡ÄÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿ºÊ¤ÎÊì¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
É×¤ÏMCÆ£°æÎ´¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡¢ºÊ¤ÏMC¤Î°æ¾åºé³Ú¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¤À¡£
2¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡£É×¤Ï»ÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£Æ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é30Ç¯Á°¤Ç23ºÐ¤Î¤È¤¡£ºÊ¤ÎÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅ¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°û¤ßÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ18Ç¯Á°¡¢ºÊ¤ÎÊì¤¬¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÊ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þÉ×¤Ï35ºÐ¡¢ºÊ¤Ï5ºÐ¡£ºÊ¤¤¤ï¤¯¡ÖÍ·¶ñ¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÍ·¤ó¤Àµ²±¤À¤±¤¢¤ë¡×¡£
°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ä°¦¤¤´é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÈÍ§¿Í¤ÎÌ¼¡É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤ÊÎøÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
2¿Í¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤¬Êì¿Æ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤¬±Ä¤à¥Ð¡¼¤È½µ3²ó¤Û¤É¹Ô¤Íè¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¡£
ºÊ¤ÎÊì¤â´Þ¤á3¿Í¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤ß¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢¤ëÃç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤Îø°¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¾µ¡¤ÏºÆ²ñ¤·¤ÆÌó9¥«·î¸å¡£±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÎÊì¤Ïµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾ÆÆù²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿É×¤¬¤Û¤ÜÌµ¸À¡£¡ÖÌµ¸ý¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤·¤¿ºÊ¤Ï¡¢SNS¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤ë¤Ê¤É¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤À¡£
¤³¤³¤«¤éËè½µ¿©»ö¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ö¹¥¤¹¥¤¡×¤ÎÏ¢Â³¡£Åö½é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ä¤·³è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢3¥«·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¡¢ºÊ¤¬Í§¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¤¥ä¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·É×¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÊ¤«¤é¡Ö»Å³Ý¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÎºÆ¸½VTR¤òÅö»ö¼Ô¤Î2¿Í¤¬Ç®±é¡£¸òºÝ¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÊì¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¡£
¤¤¤¶¸òºÝ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ°§»¢¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÎÊì¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ø¡£¤·¤«¤·Êó¹ð¤è¤êÁ°¤Ë¡¢ºÊ¤¬¡Ö»ä¤¿¤ÁÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ºÊ¤ÎÊì¤Ï¶Ã¤¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉ×¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¹¤®¤ëºÊ¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ï¸òºÝ¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¸òºÝ¤«¤é1Ç¯¸å¡¢É×¤¬²æËý¤·¤¤ì¤º¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖÆþÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤é°§»¢¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¡×¤ÈºÊ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤Î1·î1Æü¤Ë¶¯¹ÔÆÍÇË¤Çº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÈÀÀ¤¤¤Î¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡£